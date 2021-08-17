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فِرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد

إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين الرعاة والصيادين

قال حاكم مقاطعة شاري باغيرمي في تشاد، غايانغ سواري؛ إن نحو 11 ألف شخص فروا من اشتباكاتٍ عنيفة اندلعت بين الرعاة والصيادين في شمال الكاميرون إلى تشاد نهاية الأسبوع.

وقالت مصادر إعلامية إن ما لا يقل عن 10 آلاف كاميروني فروا منذ الأربعاء الماضي من أقصى شمال البلاد التي تشهد عنفاً طائفياً، ولجأوا إلى تشاد المجاورة.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين الصيادين والرعاة في أقصى شمال الكاميرون في منطقة لوغوني بيرني بالقرب من الحدود مع تشاد؛ قد خلفت ما لا يقل عن 12 قتيلاً و 48 جريحاً، وفقاً لتقريرٍ نشرته السلطات الكاميرونية.

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فِرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد
سبق

قال حاكم مقاطعة شاري باغيرمي في تشاد، غايانغ سواري؛ إن نحو 11 ألف شخص فروا من اشتباكاتٍ عنيفة اندلعت بين الرعاة والصيادين في شمال الكاميرون إلى تشاد نهاية الأسبوع.

وقالت مصادر إعلامية إن ما لا يقل عن 10 آلاف كاميروني فروا منذ الأربعاء الماضي من أقصى شمال البلاد التي تشهد عنفاً طائفياً، ولجأوا إلى تشاد المجاورة.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين الصيادين والرعاة في أقصى شمال الكاميرون في منطقة لوغوني بيرني بالقرب من الحدود مع تشاد؛ قد خلفت ما لا يقل عن 12 قتيلاً و 48 جريحاً، وفقاً لتقريرٍ نشرته السلطات الكاميرونية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:18 AM

فِرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد

إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين الرعاة والصيادين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال حاكم مقاطعة شاري باغيرمي في تشاد، غايانغ سواري؛ إن نحو 11 ألف شخص فروا من اشتباكاتٍ عنيفة اندلعت بين الرعاة والصيادين في شمال الكاميرون إلى تشاد نهاية الأسبوع.

وقالت مصادر إعلامية إن ما لا يقل عن 10 آلاف كاميروني فروا منذ الأربعاء الماضي من أقصى شمال البلاد التي تشهد عنفاً طائفياً، ولجأوا إلى تشاد المجاورة.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين الصيادين والرعاة في أقصى شمال الكاميرون في منطقة لوغوني بيرني بالقرب من الحدود مع تشاد؛ قد خلفت ما لا يقل عن 12 قتيلاً و 48 جريحاً، وفقاً لتقريرٍ نشرته السلطات الكاميرونية.

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