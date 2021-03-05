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افتراضياً.. "المعلمي" يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي؛ أمس، افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو؛ بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور.

المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتراضياً.. "المعلمي" يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي؛ أمس، افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو؛ بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
01:48 PM

افتراضياً.. "المعلمي" يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي؛ أمس، افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو؛ بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور.

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