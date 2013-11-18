للعام الثاني على التوالي.. "يلو" راعياً ذهبياً لرالي حائل الدولي 2021

امتداداً لجهود الشركة الرامية لدعم مختلف الأنشطة والفعاليات

سجّلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" حضورها في رالي حائل الدولي، للعام الثاني على التوالي، راعياً ذهبياً للرالي الذي سيقام هذا العام خلال الفترة من 6 - 11 ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك امتداداً لرعاية "يلو" للعديد من الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والثقافية والرياضية البارزة التي تشهدها المملكة، في ضوء الحراك والدفعة الكبيرة التي أوجدتها رؤية 2030 في شتى المجالات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" ناصر القحطاني: تأتي مشاركة "يلو" هذا العام تلبية للدعوة الكريمة التي تلقتها الشركة من سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وتقديراً لهذه الدعوة الكريمة قررنا أن يكون حضور "يلو" مميزاً كعادتها بأن تكون راعياً ذهبياً لهذا الحدث العالمي.

وأضاف: مبادرات ودعم "يلو" لمختلف الأنشطة والفعاليات شملت العديد من مدن بلادنا الغالية، وفي حائل تحديداً كان لنا حضور مميز برعاية رالي حائل الدولي في العام الماضي، ثم إقامة فعاليات صيّف مع يلو بالتعاون مع منتزه لافيرا بارك، والذي حظي بتفاعل وحضور كبير من أهالي وزوار عروس الشمال.

وأردف "القحطاني": استكمالاً لجهود الشركة في تعزيز رسالتها الاجتماعية وتنوعها لخدمة أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع؛ يجد من يتابع مسيرة "يلو" حضورها في النشاط الاجتماعي عبر العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة، وفي الجانب الثقافي الذي توج برعاية معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم مؤخراً.

وتابع: في الجانب الرياضي الذي يهم شريحة واسعة من الشباب ترعى "يلو" دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ونخبة من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختتم بالقول: نعود اليوم للعام الثاني على التوالي لرعاية رالي حائل الدولي الذي نتمنى أن يواصل رحلة النجاح والتميز التي لازمته منذ انطلاقته.