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"البلديات" تستعرض فرصها الاستثمارية بمؤتمر "سيتي سكيب" العالمي بدبي

لتنمية المدن السعودية في ضوء رؤية المملكة

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر عن أبرز ملامح رحلة تطوير منظومة الاستثمار البلدي، وجهود القطاع في تطوير المنظومة الاستثمارية لتنمية المدن السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى ايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في المدن السعودية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر "سيتي سكيب العالمي" والمقام في دبي والذي يختص بمجال التطوير والاستثمار العقاري أوضح خلالها أن رحلة التحول بدأت بمراجعة وتشخيص كامل للقطاع وتحديد التحديات التي تواجهه، ومن ضمنها الحاجة لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، ومن ثم إطلاق حزمة من المبادرات بهدف معالجة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة.
.
وأكد المهندس الدغيثر سعي القطاع البلدي للارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية للمدن السعودية.

وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية في معرض سيتي سكيب من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» في جناحها الخاص بالمعرض، وتستعرض في جناحها الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها البوابة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلديات" تستعرض فرصها الاستثمارية بمؤتمر "سيتي سكيب" العالمي بدبي
سبق

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر عن أبرز ملامح رحلة تطوير منظومة الاستثمار البلدي، وجهود القطاع في تطوير المنظومة الاستثمارية لتنمية المدن السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى ايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في المدن السعودية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر "سيتي سكيب العالمي" والمقام في دبي والذي يختص بمجال التطوير والاستثمار العقاري أوضح خلالها أن رحلة التحول بدأت بمراجعة وتشخيص كامل للقطاع وتحديد التحديات التي تواجهه، ومن ضمنها الحاجة لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، ومن ثم إطلاق حزمة من المبادرات بهدف معالجة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة.
.
وأكد المهندس الدغيثر سعي القطاع البلدي للارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية للمدن السعودية.

وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية في معرض سيتي سكيب من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» في جناحها الخاص بالمعرض، وتستعرض في جناحها الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها البوابة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
04:19 PM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:16 PM

"البلديات" تستعرض فرصها الاستثمارية بمؤتمر "سيتي سكيب" العالمي بدبي

لتنمية المدن السعودية في ضوء رؤية المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر عن أبرز ملامح رحلة تطوير منظومة الاستثمار البلدي، وجهود القطاع في تطوير المنظومة الاستثمارية لتنمية المدن السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى ايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في المدن السعودية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر "سيتي سكيب العالمي" والمقام في دبي والذي يختص بمجال التطوير والاستثمار العقاري أوضح خلالها أن رحلة التحول بدأت بمراجعة وتشخيص كامل للقطاع وتحديد التحديات التي تواجهه، ومن ضمنها الحاجة لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، ومن ثم إطلاق حزمة من المبادرات بهدف معالجة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة.
.
وأكد المهندس الدغيثر سعي القطاع البلدي للارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية للمدن السعودية.

وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية في معرض سيتي سكيب من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» في جناحها الخاص بالمعرض، وتستعرض في جناحها الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها البوابة.

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