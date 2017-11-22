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صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

للاستفادة من القاعدة المعرفية وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل المعايير

انضم صندوق التنمية العقارية إلى عضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)؛ بهدف الاستفادة من القاعدة المعرفية للمنظمة وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تقديم خدماته وبرامجه بجودة وكفاءة عالية.

ووقّع اتفاقية العضوية من جانب الصندوق، الرئيسُ التنفيذي منصور بن ماضي.. ومن جانب المنظمة، راسل لونغمير، بمقر الصندوق بالرياض.

وتأتي عضوية "الصندوق العقاري" مع المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة؛ استكمالًا للبرامج التطويرية التي نفذها الصندوق منذ إعلان التحول في يونيو 2017م، في مجال التميز المؤسسي والجودة، وبما يخدم مسيرته التنموية وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم برامجه ومبادراته؛ بما يمكّن المستفيد من تملك المسكن الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي: انضمام الصندوق لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة؛ يأتي تأكيدًا على السعي الحثيث والمستمر في نشر ثقافة الجودة والتميز في جميع قطاعات الصندوق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.

وأضاف: الصندوق العقاري يحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية للتميز المؤسسي والجودة في خدماته؛ محققًا الريادة في مجال عمله كمؤسسة تمويلية رائدة في تمكين التنمية العمرانية بمختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى تبني الصندوق عملية التطوير والتحسين المستمر والشامل لجميع خدماته وبمنهجية عالمية.

الجدير بالذكر أن انضمام صندوق التنمية العقارية للمنظمة الأوروبية للجودة، التي تأسست عام 1989م كمرجعية غير ربحية للقطاعات الحكومية والخاصة؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية والمحلية في مجال التميز المؤسسي والجودة، والاستفادة من قاعدة البيانات والمعرفة التي تتيحها المنظمة لأعضائها حول العالم بما يحقق التميز والجودة في تقديم الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة
سبق

انضم صندوق التنمية العقارية إلى عضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)؛ بهدف الاستفادة من القاعدة المعرفية للمنظمة وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تقديم خدماته وبرامجه بجودة وكفاءة عالية.

ووقّع اتفاقية العضوية من جانب الصندوق، الرئيسُ التنفيذي منصور بن ماضي.. ومن جانب المنظمة، راسل لونغمير، بمقر الصندوق بالرياض.

وتأتي عضوية "الصندوق العقاري" مع المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة؛ استكمالًا للبرامج التطويرية التي نفذها الصندوق منذ إعلان التحول في يونيو 2017م، في مجال التميز المؤسسي والجودة، وبما يخدم مسيرته التنموية وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم برامجه ومبادراته؛ بما يمكّن المستفيد من تملك المسكن الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي: انضمام الصندوق لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة؛ يأتي تأكيدًا على السعي الحثيث والمستمر في نشر ثقافة الجودة والتميز في جميع قطاعات الصندوق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.

وأضاف: الصندوق العقاري يحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية للتميز المؤسسي والجودة في خدماته؛ محققًا الريادة في مجال عمله كمؤسسة تمويلية رائدة في تمكين التنمية العمرانية بمختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى تبني الصندوق عملية التطوير والتحسين المستمر والشامل لجميع خدماته وبمنهجية عالمية.

الجدير بالذكر أن انضمام صندوق التنمية العقارية للمنظمة الأوروبية للجودة، التي تأسست عام 1989م كمرجعية غير ربحية للقطاعات الحكومية والخاصة؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية والمحلية في مجال التميز المؤسسي والجودة، والاستفادة من قاعدة البيانات والمعرفة التي تتيحها المنظمة لأعضائها حول العالم بما يحقق التميز والجودة في تقديم الخدمات.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
12:52 PM

صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

للاستفادة من القاعدة المعرفية وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل المعايير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انضم صندوق التنمية العقارية إلى عضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)؛ بهدف الاستفادة من القاعدة المعرفية للمنظمة وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تقديم خدماته وبرامجه بجودة وكفاءة عالية.

ووقّع اتفاقية العضوية من جانب الصندوق، الرئيسُ التنفيذي منصور بن ماضي.. ومن جانب المنظمة، راسل لونغمير، بمقر الصندوق بالرياض.

وتأتي عضوية "الصندوق العقاري" مع المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة؛ استكمالًا للبرامج التطويرية التي نفذها الصندوق منذ إعلان التحول في يونيو 2017م، في مجال التميز المؤسسي والجودة، وبما يخدم مسيرته التنموية وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم برامجه ومبادراته؛ بما يمكّن المستفيد من تملك المسكن الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي: انضمام الصندوق لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة؛ يأتي تأكيدًا على السعي الحثيث والمستمر في نشر ثقافة الجودة والتميز في جميع قطاعات الصندوق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.

وأضاف: الصندوق العقاري يحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية للتميز المؤسسي والجودة في خدماته؛ محققًا الريادة في مجال عمله كمؤسسة تمويلية رائدة في تمكين التنمية العمرانية بمختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى تبني الصندوق عملية التطوير والتحسين المستمر والشامل لجميع خدماته وبمنهجية عالمية.

الجدير بالذكر أن انضمام صندوق التنمية العقارية للمنظمة الأوروبية للجودة، التي تأسست عام 1989م كمرجعية غير ربحية للقطاعات الحكومية والخاصة؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية والمحلية في مجال التميز المؤسسي والجودة، والاستفادة من قاعدة البيانات والمعرفة التي تتيحها المنظمة لأعضائها حول العالم بما يحقق التميز والجودة في تقديم الخدمات.

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