هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.
هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
شملت أنحاء متفرقة
هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.
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هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-04
هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
04:46 PM
هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
شملت أنحاء متفرقة
هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.
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