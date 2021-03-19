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سفير فرنسا لدى المملكة يؤكد رفض بلاده لأي عمل لزعزعة أمن السعودية

قال: نرفض الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصفاة الرياض

ندد السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصفاة النفط بالرياض، واصفاً هذه الأعمال بالإرهابية التي ترفضها فرنسا.

وقال عبر حسابه بـ"تويتر": "باسم السفارة الفرنسية بالمملكة أدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصفاة الرياض"، مؤكداً نبذ فرنسا التام لعمليات شُنّت ضد مناطق مدنية وحيوية.

واختتم السفير الفرنسي "تغريدته" بالقول: "أكرر رفض فرنسا المطلق لكل عمل يقود إلى زعزعة أمن وسلامة المنطقة".

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سفير فرنسا لدى المملكة يؤكد رفض بلاده لأي عمل لزعزعة أمن السعودية
سبق

ندد السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصفاة النفط بالرياض، واصفاً هذه الأعمال بالإرهابية التي ترفضها فرنسا.

وقال عبر حسابه بـ"تويتر": "باسم السفارة الفرنسية بالمملكة أدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصفاة الرياض"، مؤكداً نبذ فرنسا التام لعمليات شُنّت ضد مناطق مدنية وحيوية.

واختتم السفير الفرنسي "تغريدته" بالقول: "أكرر رفض فرنسا المطلق لكل عمل يقود إلى زعزعة أمن وسلامة المنطقة".

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
06:49 PM

سفير فرنسا لدى المملكة يؤكد رفض بلاده لأي عمل لزعزعة أمن السعودية

قال: نرفض الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصفاة الرياض

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عبدالله العنزي - الرياض
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ندد السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصفاة النفط بالرياض، واصفاً هذه الأعمال بالإرهابية التي ترفضها فرنسا.

وقال عبر حسابه بـ"تويتر": "باسم السفارة الفرنسية بالمملكة أدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصفاة الرياض"، مؤكداً نبذ فرنسا التام لعمليات شُنّت ضد مناطق مدنية وحيوية.

واختتم السفير الفرنسي "تغريدته" بالقول: "أكرر رفض فرنسا المطلق لكل عمل يقود إلى زعزعة أمن وسلامة المنطقة".

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