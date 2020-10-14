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شرطة القصيم تطيح بمقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال.

وقد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة القصيم تطيح بمقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال.

وقد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
07:23 PM

شرطة القصيم تطيح بمقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال.

وقد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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