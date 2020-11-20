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"الصحة": تسجيل 286 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 448 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. تسجيل 2738 إصابة و36 وفاة و868 حالة شفاء

خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368665 حالة، منها 33562 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 868 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7561 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان.. تسجيل 2738 إصابة و36 وفاة و868 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368665 حالة، منها 33562 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 868 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7561 حالة وفاة.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
03:57 PM

كورونا في باكستان.. تسجيل 2738 إصابة و36 وفاة و868 حالة شفاء

خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368665 حالة، منها 33562 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 868 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7561 حالة وفاة.

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