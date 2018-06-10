أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها بحمد الله تسير حسب خطة العودة بحذر أغلبها متقدم في تحقيق الخطة. واستدرك قائلاً: إلا أن هنالك مناطق يلاحظ التأخر في بعض مدنها ومحافظاتها ومن أهم تلك الأمثلة مدينة الرياض ومحافظة جدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس.

متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة عبدالله البرقاوي سبق 2020-06-09 أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها بحمد الله تسير حسب خطة العودة بحذر أغلبها متقدم في تحقيق الخطة.

واستدرك قائلاً: إلا أن هنالك مناطق يلاحظ التأخر في بعض مدنها ومحافظاتها ومن أهم تلك الأمثلة مدينة الرياض ومحافظة جدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:54 PM

اخر تعديل 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 01:05 AM

متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة أكد تأخر الرياض وجدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس





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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها بحمد الله تسير حسب خطة العودة بحذر أغلبها متقدم في تحقيق الخطة.

واستدرك قائلاً: إلا أن هنالك مناطق يلاحظ التأخر في بعض مدنها ومحافظاتها ومن أهم تلك الأمثلة مدينة الرياض ومحافظة جدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس.