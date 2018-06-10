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متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة

أكد تأخر الرياض وجدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها بحمد الله تسير حسب خطة العودة بحذر أغلبها متقدم في تحقيق الخطة.
واستدرك قائلاً: إلا أن هنالك مناطق يلاحظ التأخر في بعض مدنها ومحافظاتها ومن أهم تلك الأمثلة مدينة الرياض ومحافظة جدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها بحمد الله تسير حسب خطة العودة بحذر أغلبها متقدم في تحقيق الخطة.
واستدرك قائلاً: إلا أن هنالك مناطق يلاحظ التأخر في بعض مدنها ومحافظاتها ومن أهم تلك الأمثلة مدينة الرياض ومحافظة جدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:54 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:05 AM

متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة

أكد تأخر الرياض وجدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
24,703

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها بحمد الله تسير حسب خطة العودة بحذر أغلبها متقدم في تحقيق الخطة.
واستدرك قائلاً: إلا أن هنالك مناطق يلاحظ التأخر في بعض مدنها ومحافظاتها ومن أهم تلك الأمثلة مدينة الرياض ومحافظة جدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس.

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