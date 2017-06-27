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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 3 مناطق

وصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1684 مسجدًا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يومًا، 1684 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق: الرياض، وعسير، وجازان.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 3 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يومًا، 1684 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق: الرياض، وعسير، وجازان.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
03:27 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 3 مناطق

وصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1684 مسجدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يومًا، 1684 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق: الرياض، وعسير، وجازان.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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