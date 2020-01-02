منسوبو جامعة طيبة يؤدون صلاة الاستسقاء صباح اليوم

داخل مبنى الإدارة العليا.. إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين

أدى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ومنسوبو الجامعة، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في مبنى الإدارة العليا بالجامعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة.

وحث الخطيبُ المصلين على تقوى الله وطاعته، واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والإكثار من الدعاء والاستغفار، والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وسد عوزه؛ سائلًا الله أن يُغيث العباد والبلاد بنزول الغيث ويجعله سقيا رحمة ويعم بنفعه المسلمين.