النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منسوبو جامعة طيبة يؤدون صلاة الاستسقاء صباح اليوم

داخل مبنى الإدارة العليا.. إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين

أدى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ومنسوبو الجامعة، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في مبنى الإدارة العليا بالجامعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة.

وحث الخطيبُ المصلين على تقوى الله وطاعته، واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والإكثار من الدعاء والاستغفار، والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وسد عوزه؛ سائلًا الله أن يُغيث العباد والبلاد بنزول الغيث ويجعله سقيا رحمة ويعم بنفعه المسلمين.

جامعة طيبة صلاة الاستسقاء الإدارة العليا بالجامعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
منسوبو جامعة طيبة يؤدون صلاة الاستسقاء صباح اليوم
سبق

أدى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ومنسوبو الجامعة، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في مبنى الإدارة العليا بالجامعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة.

وحث الخطيبُ المصلين على تقوى الله وطاعته، واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والإكثار من الدعاء والاستغفار، والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وسد عوزه؛ سائلًا الله أن يُغيث العباد والبلاد بنزول الغيث ويجعله سقيا رحمة ويعم بنفعه المسلمين.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
01:45 PM

منسوبو جامعة طيبة يؤدون صلاة الاستسقاء صباح اليوم

داخل مبنى الإدارة العليا.. إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
250

أدى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ومنسوبو الجامعة، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في مبنى الإدارة العليا بالجامعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة.

وحث الخطيبُ المصلين على تقوى الله وطاعته، واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والإكثار من الدعاء والاستغفار، والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وسد عوزه؛ سائلًا الله أن يُغيث العباد والبلاد بنزول الغيث ويجعله سقيا رحمة ويعم بنفعه المسلمين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة