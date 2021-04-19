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"بناء" توافق على اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة

في اجتماع برئاسة "تركي بن محمد" عبر الاتصال المرئي

عقد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اجتماعه "39" برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء وذلك عبر الاتصال المرئي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع التقرير المالي للربع الأول من عام 2021 والمتضمن إنفاق الجمعية في تلك الفترة على النفقات الأسرية والبرامج لمستفيديها مبلغ 8.252.263 ريالًا، منها مساعدات نقدية وإيجار منازل وترميم وتأثيث منازل ورعاية صحية وتأمين طبي ومساعدات طارئة.
وقد اطلع المجلس على تقرير الحوكمة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحصول الجمعية على درجة تقييم 98.17%.

وأشاد المجلس بذلك، مؤكدًا على أهمية استمرار الجمعية في مسيرة التميز المؤسسي والحوكمة.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصـة لأبناء الجمعية من الطلاب والطالبات الخريجين من المرحلة الثانوية للحصول على مقاعد في الجامعة الحكومية، وكذلك الأمهات اللائي يرغبن في مواصلة التعليم الجامعي للالتحاق بالجامعة .
ووفق الاتفاقية سيتم قبول كل من لديه الرغبة في مواصلة تعليمه الجامعي بكليات دراسات الحاسب الآلي والدراسات اللغوية ودراسات إدارة الأعمال .

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع شركة الجبر للتمويل لتأمين 30 سيارة للأيتام والأرامل تشمل العديد من المميزات، منها خصم بنسبة 10 % على قيمة السيارات ضمن مشروع "تاكسي" الذي يهدف لتمكين المستفيدين من الحصول على مصدر دخل من خلال العمل بنظام توجيه المركبات أو توصيل الطلبات، إضافة إلى وسيلة مواصلات سواء للتعليم او لقضاء الاحتياجات الأسرية، حيث إنهم لا يملكون وسيلة مواصلات حاليًا .

ووافق المجلس على توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات وشركات وتطبيقات إلكترونية تساهم في تنمية موارد الجمعية المالية والوصول الإعلامي وتوسيع قاعدة الداعمين والمتبرعين للجمعية وأنشطتها التي تهدف إلى رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام.

واعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة "38" وتقرير الأداء التشغيلي للربع الأول 2021م.

وناقش المجلس تقريرًا عن حملة "ادخر لآخرتك"، والمتضمن 8 مشاريع للحملة والشراكات والتسويق الإلكتروني والإعلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بناء" توافق على اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة
سبق

عقد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اجتماعه "39" برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء وذلك عبر الاتصال المرئي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع التقرير المالي للربع الأول من عام 2021 والمتضمن إنفاق الجمعية في تلك الفترة على النفقات الأسرية والبرامج لمستفيديها مبلغ 8.252.263 ريالًا، منها مساعدات نقدية وإيجار منازل وترميم وتأثيث منازل ورعاية صحية وتأمين طبي ومساعدات طارئة.
وقد اطلع المجلس على تقرير الحوكمة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحصول الجمعية على درجة تقييم 98.17%.

وأشاد المجلس بذلك، مؤكدًا على أهمية استمرار الجمعية في مسيرة التميز المؤسسي والحوكمة.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصـة لأبناء الجمعية من الطلاب والطالبات الخريجين من المرحلة الثانوية للحصول على مقاعد في الجامعة الحكومية، وكذلك الأمهات اللائي يرغبن في مواصلة التعليم الجامعي للالتحاق بالجامعة .
ووفق الاتفاقية سيتم قبول كل من لديه الرغبة في مواصلة تعليمه الجامعي بكليات دراسات الحاسب الآلي والدراسات اللغوية ودراسات إدارة الأعمال .

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع شركة الجبر للتمويل لتأمين 30 سيارة للأيتام والأرامل تشمل العديد من المميزات، منها خصم بنسبة 10 % على قيمة السيارات ضمن مشروع "تاكسي" الذي يهدف لتمكين المستفيدين من الحصول على مصدر دخل من خلال العمل بنظام توجيه المركبات أو توصيل الطلبات، إضافة إلى وسيلة مواصلات سواء للتعليم او لقضاء الاحتياجات الأسرية، حيث إنهم لا يملكون وسيلة مواصلات حاليًا .

ووافق المجلس على توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات وشركات وتطبيقات إلكترونية تساهم في تنمية موارد الجمعية المالية والوصول الإعلامي وتوسيع قاعدة الداعمين والمتبرعين للجمعية وأنشطتها التي تهدف إلى رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام.

واعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة "38" وتقرير الأداء التشغيلي للربع الأول 2021م.

وناقش المجلس تقريرًا عن حملة "ادخر لآخرتك"، والمتضمن 8 مشاريع للحملة والشراكات والتسويق الإلكتروني والإعلام.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:58 PM

"بناء" توافق على اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة

في اجتماع برئاسة "تركي بن محمد" عبر الاتصال المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عقد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اجتماعه "39" برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء وذلك عبر الاتصال المرئي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع التقرير المالي للربع الأول من عام 2021 والمتضمن إنفاق الجمعية في تلك الفترة على النفقات الأسرية والبرامج لمستفيديها مبلغ 8.252.263 ريالًا، منها مساعدات نقدية وإيجار منازل وترميم وتأثيث منازل ورعاية صحية وتأمين طبي ومساعدات طارئة.
وقد اطلع المجلس على تقرير الحوكمة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحصول الجمعية على درجة تقييم 98.17%.

وأشاد المجلس بذلك، مؤكدًا على أهمية استمرار الجمعية في مسيرة التميز المؤسسي والحوكمة.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصـة لأبناء الجمعية من الطلاب والطالبات الخريجين من المرحلة الثانوية للحصول على مقاعد في الجامعة الحكومية، وكذلك الأمهات اللائي يرغبن في مواصلة التعليم الجامعي للالتحاق بالجامعة .
ووفق الاتفاقية سيتم قبول كل من لديه الرغبة في مواصلة تعليمه الجامعي بكليات دراسات الحاسب الآلي والدراسات اللغوية ودراسات إدارة الأعمال .

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع شركة الجبر للتمويل لتأمين 30 سيارة للأيتام والأرامل تشمل العديد من المميزات، منها خصم بنسبة 10 % على قيمة السيارات ضمن مشروع "تاكسي" الذي يهدف لتمكين المستفيدين من الحصول على مصدر دخل من خلال العمل بنظام توجيه المركبات أو توصيل الطلبات، إضافة إلى وسيلة مواصلات سواء للتعليم او لقضاء الاحتياجات الأسرية، حيث إنهم لا يملكون وسيلة مواصلات حاليًا .

ووافق المجلس على توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات وشركات وتطبيقات إلكترونية تساهم في تنمية موارد الجمعية المالية والوصول الإعلامي وتوسيع قاعدة الداعمين والمتبرعين للجمعية وأنشطتها التي تهدف إلى رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام.

واعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة "38" وتقرير الأداء التشغيلي للربع الأول 2021م.

وناقش المجلس تقريرًا عن حملة "ادخر لآخرتك"، والمتضمن 8 مشاريع للحملة والشراكات والتسويق الإلكتروني والإعلام.

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