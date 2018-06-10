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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

سلطنة عمان: تسجيل 698 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة في البلاد 18887 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (698) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (355) لعمانيين و(334) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (18887) و(84) وفاة، وتماثل (4329) حالة للشفاء.

وقالت الوزارة: إن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية (2658) والحالات المنومة اليوم (38)، وإجمالي المنومين (293)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (85).

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: تسجيل 698 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (698) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (355) لعمانيين و(334) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (18887) و(84) وفاة، وتماثل (4329) حالة للشفاء.

وقالت الوزارة: إن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية (2658) والحالات المنومة اليوم (38)، وإجمالي المنومين (293)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (85).

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:36 PM

سلطنة عمان: تسجيل 698 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة في البلاد 18887 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (698) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (355) لعمانيين و(334) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (18887) و(84) وفاة، وتماثل (4329) حالة للشفاء.

وقالت الوزارة: إن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية (2658) والحالات المنومة اليوم (38)، وإجمالي المنومين (293)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (85).

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