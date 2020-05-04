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"بر ينبع" توزع أكثر من 1106 سلال غذائية على المستفيدين والمحتاجين

تشكل الدفعة الثانية ضمن خطة التوزيع في مبادرات دعم وإسناد الأسر الفقيرة

وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع، أكثر من 1106 سلال غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين والتي تمثل الدفعة الثانية من خطة التوزيع، وذلك ضمن مبادرات "حتى تزول" و"خير ينبع" والتي تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين.

وأوضح أمين عام الجمعية المهندس يوسف الحجيلي، أن السلال الغذائية تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة، مشيرا إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها، داعيا أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية؛ لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.

يذكر أن الدفعة الأولى تضمنت توزيع أكثر من 2275 سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين، وأيضاً الاحتياجات الدوائية للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية.

جمعية البر الخيرية محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر ينبع" توزع أكثر من 1106 سلال غذائية على المستفيدين والمحتاجين
سبق

وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع، أكثر من 1106 سلال غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين والتي تمثل الدفعة الثانية من خطة التوزيع، وذلك ضمن مبادرات "حتى تزول" و"خير ينبع" والتي تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين.

وأوضح أمين عام الجمعية المهندس يوسف الحجيلي، أن السلال الغذائية تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة، مشيرا إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها، داعيا أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية؛ لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.

يذكر أن الدفعة الأولى تضمنت توزيع أكثر من 2275 سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين، وأيضاً الاحتياجات الدوائية للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:51 PM

"بر ينبع" توزع أكثر من 1106 سلال غذائية على المستفيدين والمحتاجين

تشكل الدفعة الثانية ضمن خطة التوزيع في مبادرات دعم وإسناد الأسر الفقيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع، أكثر من 1106 سلال غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين والتي تمثل الدفعة الثانية من خطة التوزيع، وذلك ضمن مبادرات "حتى تزول" و"خير ينبع" والتي تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين.

وأوضح أمين عام الجمعية المهندس يوسف الحجيلي، أن السلال الغذائية تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة، مشيرا إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها، داعيا أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية؛ لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.

يذكر أن الدفعة الأولى تضمنت توزيع أكثر من 2275 سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين، وأيضاً الاحتياجات الدوائية للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية.

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