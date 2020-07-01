النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مبادرة "من أجل وطني" بتعليم تبوك تُختتم بفوز 10 طالبات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، نتائج مسابقة "من أجل وطني"، وهي مبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي نفذتها الإدارة عن بُعد واستهدفت طالبات التعليم العام.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، الطالبات الحاصلات على المراكز الأولى؛ مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة نشاط الطالبات في إبراز المواهب والقدرات المتنوعة لدى الطالبات؛ مؤكدًا حرص إدارة تعليم تبوك على تقديم العناية والدعم للطلاب والطالبات بما يحقق أهداف برامج النشاط المختلفة.

وجاءت النتائج كالتالي: المركز الأول الطالبة ريهام سعيد الأسمري من متوسطة جويرية بنت الحارث، المركز الثاني الطالبة إرين جمعان الزهراني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز الثالث الطالبة مياسة منصور البلوي من ثانوية طلائع الغد، والمركز الرابع الطالبة أسيل علي المعيضي من المتوسطة 20، والمركز الخامس الطالبة جوان محمد القحطاني من الابتدائية 66، والمركز السادس الطالبة شدن صالح الحربي من ابتدائية طلائع الغد، والمركز السابع الطالبة جود خالد الحربي من الثانوية الثانية بالوجه، والمركز الثامن ملك سعود القحطاني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز التاسع الطالبة ريناد أحمد الزهراني من المتوسطة 20، والمركز العاشر الطالبة رغد محمد العطوي من ثانوية دار الحنان.

بدورها قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك هدى المندح، شكرها للطالبات المشاركات ولمنسقات المبادرات، وأوضحت أن المسابقة التي شاركت فيها 156 طالبة، تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية وتنمية الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى الطالبات في مواجهة الأزمات، وإتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعرهن الوطنية، وتقدير الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة في إطار نشر الوعي الوقائي والصحي؛ مؤكدة أن عملية التحكيم مرت بمراحل عدة لتطبيق الشروط والضوابط على الأعمال المشاركة؛ بما يضمن الدقة والجودة في عملية التحكيم وإعلان النتائج.

الإدارة العامة للتعليم منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مبادرة "من أجل وطني" بتعليم تبوك تُختتم بفوز 10 طالبات
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، نتائج مسابقة "من أجل وطني"، وهي مبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي نفذتها الإدارة عن بُعد واستهدفت طالبات التعليم العام.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، الطالبات الحاصلات على المراكز الأولى؛ مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة نشاط الطالبات في إبراز المواهب والقدرات المتنوعة لدى الطالبات؛ مؤكدًا حرص إدارة تعليم تبوك على تقديم العناية والدعم للطلاب والطالبات بما يحقق أهداف برامج النشاط المختلفة.

وجاءت النتائج كالتالي: المركز الأول الطالبة ريهام سعيد الأسمري من متوسطة جويرية بنت الحارث، المركز الثاني الطالبة إرين جمعان الزهراني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز الثالث الطالبة مياسة منصور البلوي من ثانوية طلائع الغد، والمركز الرابع الطالبة أسيل علي المعيضي من المتوسطة 20، والمركز الخامس الطالبة جوان محمد القحطاني من الابتدائية 66، والمركز السادس الطالبة شدن صالح الحربي من ابتدائية طلائع الغد، والمركز السابع الطالبة جود خالد الحربي من الثانوية الثانية بالوجه، والمركز الثامن ملك سعود القحطاني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز التاسع الطالبة ريناد أحمد الزهراني من المتوسطة 20، والمركز العاشر الطالبة رغد محمد العطوي من ثانوية دار الحنان.

بدورها قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك هدى المندح، شكرها للطالبات المشاركات ولمنسقات المبادرات، وأوضحت أن المسابقة التي شاركت فيها 156 طالبة، تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية وتنمية الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى الطالبات في مواجهة الأزمات، وإتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعرهن الوطنية، وتقدير الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة في إطار نشر الوعي الوقائي والصحي؛ مؤكدة أن عملية التحكيم مرت بمراحل عدة لتطبيق الشروط والضوابط على الأعمال المشاركة؛ بما يضمن الدقة والجودة في عملية التحكيم وإعلان النتائج.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
01:25 PM

مبادرة "من أجل وطني" بتعليم تبوك تُختتم بفوز 10 طالبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
45

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، نتائج مسابقة "من أجل وطني"، وهي مبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي نفذتها الإدارة عن بُعد واستهدفت طالبات التعليم العام.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، الطالبات الحاصلات على المراكز الأولى؛ مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة نشاط الطالبات في إبراز المواهب والقدرات المتنوعة لدى الطالبات؛ مؤكدًا حرص إدارة تعليم تبوك على تقديم العناية والدعم للطلاب والطالبات بما يحقق أهداف برامج النشاط المختلفة.

وجاءت النتائج كالتالي: المركز الأول الطالبة ريهام سعيد الأسمري من متوسطة جويرية بنت الحارث، المركز الثاني الطالبة إرين جمعان الزهراني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز الثالث الطالبة مياسة منصور البلوي من ثانوية طلائع الغد، والمركز الرابع الطالبة أسيل علي المعيضي من المتوسطة 20، والمركز الخامس الطالبة جوان محمد القحطاني من الابتدائية 66، والمركز السادس الطالبة شدن صالح الحربي من ابتدائية طلائع الغد، والمركز السابع الطالبة جود خالد الحربي من الثانوية الثانية بالوجه، والمركز الثامن ملك سعود القحطاني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز التاسع الطالبة ريناد أحمد الزهراني من المتوسطة 20، والمركز العاشر الطالبة رغد محمد العطوي من ثانوية دار الحنان.

بدورها قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك هدى المندح، شكرها للطالبات المشاركات ولمنسقات المبادرات، وأوضحت أن المسابقة التي شاركت فيها 156 طالبة، تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية وتنمية الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى الطالبات في مواجهة الأزمات، وإتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعرهن الوطنية، وتقدير الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة في إطار نشر الوعي الوقائي والصحي؛ مؤكدة أن عملية التحكيم مرت بمراحل عدة لتطبيق الشروط والضوابط على الأعمال المشاركة؛ بما يضمن الدقة والجودة في عملية التحكيم وإعلان النتائج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,408
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,706

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة