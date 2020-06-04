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مصر تقرر إلغاء الحجر الصحي على المواطنين القادمين من الخارج

يخضع الجميع لاختبارات "الكشف الحراري" لـ"كورونا" بصالة الوصول

طبقت السلطات المصرية، الأربعاء، قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" والمعنية بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر لـ"سبق"، أن تطبيق القرار بدأ فور اعتماده رسميًا ونفذ من يوم أمس الأربعاء مساءً على رحلات قادمة من لبنان.


وينص القرار على إخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول (الكشف الحراري) ومن تكون حرارته فوق 38 سيتم عزله في المستشفيات وأما من كانت حرارته أقل سيغادر بسلامة الله المطار إلى منزله ليمكث فيه مدة العزل الاحترازي.

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مصر تقرر إلغاء الحجر الصحي على المواطنين القادمين من الخارج
سبق

طبقت السلطات المصرية، الأربعاء، قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" والمعنية بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر لـ"سبق"، أن تطبيق القرار بدأ فور اعتماده رسميًا ونفذ من يوم أمس الأربعاء مساءً على رحلات قادمة من لبنان.


وينص القرار على إخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول (الكشف الحراري) ومن تكون حرارته فوق 38 سيتم عزله في المستشفيات وأما من كانت حرارته أقل سيغادر بسلامة الله المطار إلى منزله ليمكث فيه مدة العزل الاحترازي.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
01:27 AM

مصر تقرر إلغاء الحجر الصحي على المواطنين القادمين من الخارج

يخضع الجميع لاختبارات "الكشف الحراري" لـ"كورونا" بصالة الوصول

A A A
خالد خليل - الرياض
0
918

طبقت السلطات المصرية، الأربعاء، قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" والمعنية بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر لـ"سبق"، أن تطبيق القرار بدأ فور اعتماده رسميًا ونفذ من يوم أمس الأربعاء مساءً على رحلات قادمة من لبنان.


وينص القرار على إخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول (الكشف الحراري) ومن تكون حرارته فوق 38 سيتم عزله في المستشفيات وأما من كانت حرارته أقل سيغادر بسلامة الله المطار إلى منزله ليمكث فيه مدة العزل الاحترازي.

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