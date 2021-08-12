النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11323 نقطة

بتداولات بلغت 8.5 مليارات ريال لأكثر من 220 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 1.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11323.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وعطاء، وكهرباء السعودية، والسعودي الألماني الصحية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الجنوب، وسيسكو، وتكافل الراجحي، والصناعات الكهربائية، وإكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.94% و 4.60%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، واليمامة للحديد، والإنماء، وسابتكو، وًكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اليمامة للحديد، والراجحي، والتموين، وتنمية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 195.79 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.28 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 1113 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11323 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 1.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11323.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وعطاء، وكهرباء السعودية، والسعودي الألماني الصحية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الجنوب، وسيسكو، وتكافل الراجحي، والصناعات الكهربائية، وإكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.94% و 4.60%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، واليمامة للحديد، والإنماء، وسابتكو، وًكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اليمامة للحديد، والراجحي، والتموين، وتنمية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 195.79 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.28 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 1113 صفقة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
04:33 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11323 نقطة

بتداولات بلغت 8.5 مليارات ريال لأكثر من 220 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
333

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 1.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11323.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وعطاء، وكهرباء السعودية، والسعودي الألماني الصحية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الجنوب، وسيسكو، وتكافل الراجحي، والصناعات الكهربائية، وإكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.94% و 4.60%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، واليمامة للحديد، والإنماء، وسابتكو، وًكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اليمامة للحديد، والراجحي، والتموين، وتنمية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 195.79 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.28 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 1113 صفقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة