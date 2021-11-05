كشف الحساب الرسمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي أنه يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح.
وأشار إلى أن ذلك يتم عبر منصة نادي الصقور السعودي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام.
"معرض الصقور": يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح
عبر منصة النادي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام
كشف الحساب الرسمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي أنه يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح.
وأشار إلى أن ذلك يتم عبر منصة نادي الصقور السعودي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام.
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"معرض الصقور": يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاحمنصور الشلاقي سبق 2021-11-05
كشف الحساب الرسمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي أنه يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح.
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
09:50 PM
"معرض الصقور": يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح
عبر منصة النادي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام
كشف الحساب الرسمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي أنه يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح.
وأشار إلى أن ذلك يتم عبر منصة نادي الصقور السعودي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام.
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