﻿ "آل زاهر" نقيبًا بأمن الطرق بنجران

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم أول عبدالهادي بن سعد بن دايس آل زاهر، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران، إلى رتبة "نقيب".

فيما أعرب "آل زاهر" عن سعادته بالترقية، وعدها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم المليك والوطن.



