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﻿ "آل زاهر" نقيبًا بأمن الطرق بنجران

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم أول عبدالهادي بن سعد بن دايس آل زاهر، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران، إلى رتبة "نقيب".

فيما أعرب "آل زاهر" عن سعادته بالترقية، وعدها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم المليك والوطن.


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﻿ "آل زاهر" نقيبًا بأمن الطرق بنجران
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم أول عبدالهادي بن سعد بن دايس آل زاهر، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران، إلى رتبة "نقيب".

فيما أعرب "آل زاهر" عن سعادته بالترقية، وعدها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم المليك والوطن.


30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:19 PM

﻿ "آل زاهر" نقيبًا بأمن الطرق بنجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم أول عبدالهادي بن سعد بن دايس آل زاهر، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران، إلى رتبة "نقيب".

فيما أعرب "آل زاهر" عن سعادته بالترقية، وعدها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم المليك والوطن.


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