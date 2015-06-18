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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا ويتجاوز الـ9 آلاف نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 24.80 نقطة ليقفل عند مستوى 9000.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 204 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 125 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة, كيمانول, مدينة المعرفة, نادك, وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جاكو, البحر الأحمر, عناية, الأبحاث والتسويق, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.88%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، كيان السعودية, الراجحي, والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, دار الأركان, سابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 0.23 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 ألف سهم تقاسمتها 194 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا ويتجاوز الـ9 آلاف نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 24.80 نقطة ليقفل عند مستوى 9000.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 204 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 125 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة, كيمانول, مدينة المعرفة, نادك, وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جاكو, البحر الأحمر, عناية, الأبحاث والتسويق, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.88%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، كيان السعودية, الراجحي, والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, دار الأركان, سابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 0.23 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 ألف سهم تقاسمتها 194 صفقة.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
05:00 PM

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا ويتجاوز الـ9 آلاف نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 24.80 نقطة ليقفل عند مستوى 9000.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 204 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 125 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة, كيمانول, مدينة المعرفة, نادك, وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جاكو, البحر الأحمر, عناية, الأبحاث والتسويق, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.88%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، كيان السعودية, الراجحي, والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, دار الأركان, سابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 0.23 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 ألف سهم تقاسمتها 194 صفقة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,734
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,523
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,588

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