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طوق نجاة العالم.. السعودية تلعب دورًا بارزًا في استقرار أسواق الطاقة

الأرقام تعزز مكانة السعودية وتبعث الأمن النفطي في العالم

تشكل المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا وهامًّا، فيما مجموعة دول العشرين الأقوى اقتصاديًّا؛ نظرًا لما تتميز به وتحققه من نجاحات متتالية على المستوى السياسي والاقتصادي، وتقدمها المتسارع في ترتيب دول مجموعة العشرين يؤكد دورها الريادي ونجاحاتها الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي، ودورها الريادي لا يتوقف تأثيره ضمن مجموعة العشرين، بل إن ذلك يمتدّ إلى دول العالم الأجمع.

ونظرًا لما تتميز به المملكة من تقدم اقتصادي ومساندتها للدول، إلا أن المملكة تعتبر طوق النجاة الأول والأسرع والأقدر في الأزمات النفطية؛ على اعتبار قدراتها الإنتاجية للنفط؛ إذ تعتبر أنها من أقوى منتجي الطاقة ضمن دول العشرين الأقوى اقتصاديًّا، لتكون بذلك هي من تمد معظم دول العالم الأكبر اقتصاديًّا بالطاقة، وبالإضافة إلى أنها تعمل على توسيع نشاطات إنتاج الطاقة وتنويعها، وكذلك تعزيز مصادر الدخل من جوانب أخرى بعيدة عن الطاقة.

وإضافة لما تشكله المملكة من دور ريادي هام سياسيًّا واقتصاديًّا، فهي تقوم بأدوار بارزة في سبيل الحفاظ على أسواق الطاقة وأمنها؛ إذ تسهم بدورها في حماية الممرات البحرية التي تعبرها ناقلات النفط والتي تزود الدول الغربية أو الشرقية، وتحديدًا الممرات في نطاقها، وبالإضافة إلى دورها الفعال والمساهمة في تأمين أسواق النفط من الاحتياج.

ووفقًا للأرقام المعلنة رسميًّا التي تكشف حجم الصادرات النفطية، فإن السعودية هي الدولة الوحيدة من بين دول العالم المنتجة للنفط والتي لديها القدرة على سدّ أي نقص في أسواق الطاقة عالميًّا؛ وهو ما يثبت بطبيعة الحال كفاءتها الإنتاجية في البترول، فوفقًا للإحصاءات السابقة المنشورة قبل عدة سنوات؛ فإن صادراتها تمثل 3.1 تريليون دولار سنويًّا وفقًا لتقارير اقتصادية، وهو ما يعني أن السعودية تستحوذ على 18% من التبادل التجاري في النفط عالميًّا على الأقل.

ومما يعزز قدرة السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة أيضًا: أن لديها 267,444,265,444 برميلًا كاحتياطي مؤكد؛ وفقًا لنشرة "ويكي بيديا" في أبريل ٢٠١٩، بالإضافة إلى ما نقله الموقع أيضًا عن إنتاج القدرة على 10,250,000 يوميًّا في سنة 2016؛ وهو الرقم الذي يعزز مكانة السعودية ويبعث الأمن النفطي في المنطقة.

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس سموه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام ٢٠١٩، وهي التي تستبق قمة العشرين في الرياض سنة ٢٠٢٠م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طوق نجاة العالم.. السعودية تلعب دورًا بارزًا في استقرار أسواق الطاقة
سبق

تشكل المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا وهامًّا، فيما مجموعة دول العشرين الأقوى اقتصاديًّا؛ نظرًا لما تتميز به وتحققه من نجاحات متتالية على المستوى السياسي والاقتصادي، وتقدمها المتسارع في ترتيب دول مجموعة العشرين يؤكد دورها الريادي ونجاحاتها الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي، ودورها الريادي لا يتوقف تأثيره ضمن مجموعة العشرين، بل إن ذلك يمتدّ إلى دول العالم الأجمع.

ونظرًا لما تتميز به المملكة من تقدم اقتصادي ومساندتها للدول، إلا أن المملكة تعتبر طوق النجاة الأول والأسرع والأقدر في الأزمات النفطية؛ على اعتبار قدراتها الإنتاجية للنفط؛ إذ تعتبر أنها من أقوى منتجي الطاقة ضمن دول العشرين الأقوى اقتصاديًّا، لتكون بذلك هي من تمد معظم دول العالم الأكبر اقتصاديًّا بالطاقة، وبالإضافة إلى أنها تعمل على توسيع نشاطات إنتاج الطاقة وتنويعها، وكذلك تعزيز مصادر الدخل من جوانب أخرى بعيدة عن الطاقة.

وإضافة لما تشكله المملكة من دور ريادي هام سياسيًّا واقتصاديًّا، فهي تقوم بأدوار بارزة في سبيل الحفاظ على أسواق الطاقة وأمنها؛ إذ تسهم بدورها في حماية الممرات البحرية التي تعبرها ناقلات النفط والتي تزود الدول الغربية أو الشرقية، وتحديدًا الممرات في نطاقها، وبالإضافة إلى دورها الفعال والمساهمة في تأمين أسواق النفط من الاحتياج.

ووفقًا للأرقام المعلنة رسميًّا التي تكشف حجم الصادرات النفطية، فإن السعودية هي الدولة الوحيدة من بين دول العالم المنتجة للنفط والتي لديها القدرة على سدّ أي نقص في أسواق الطاقة عالميًّا؛ وهو ما يثبت بطبيعة الحال كفاءتها الإنتاجية في البترول، فوفقًا للإحصاءات السابقة المنشورة قبل عدة سنوات؛ فإن صادراتها تمثل 3.1 تريليون دولار سنويًّا وفقًا لتقارير اقتصادية، وهو ما يعني أن السعودية تستحوذ على 18% من التبادل التجاري في النفط عالميًّا على الأقل.

ومما يعزز قدرة السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة أيضًا: أن لديها 267,444,265,444 برميلًا كاحتياطي مؤكد؛ وفقًا لنشرة "ويكي بيديا" في أبريل ٢٠١٩، بالإضافة إلى ما نقله الموقع أيضًا عن إنتاج القدرة على 10,250,000 يوميًّا في سنة 2016؛ وهو الرقم الذي يعزز مكانة السعودية ويبعث الأمن النفطي في المنطقة.

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس سموه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام ٢٠١٩، وهي التي تستبق قمة العشرين في الرياض سنة ٢٠٢٠م.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
07:46 PM

طوق نجاة العالم.. السعودية تلعب دورًا بارزًا في استقرار أسواق الطاقة

الأرقام تعزز مكانة السعودية وتبعث الأمن النفطي في العالم

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
2,685

تشكل المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا وهامًّا، فيما مجموعة دول العشرين الأقوى اقتصاديًّا؛ نظرًا لما تتميز به وتحققه من نجاحات متتالية على المستوى السياسي والاقتصادي، وتقدمها المتسارع في ترتيب دول مجموعة العشرين يؤكد دورها الريادي ونجاحاتها الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي، ودورها الريادي لا يتوقف تأثيره ضمن مجموعة العشرين، بل إن ذلك يمتدّ إلى دول العالم الأجمع.

ونظرًا لما تتميز به المملكة من تقدم اقتصادي ومساندتها للدول، إلا أن المملكة تعتبر طوق النجاة الأول والأسرع والأقدر في الأزمات النفطية؛ على اعتبار قدراتها الإنتاجية للنفط؛ إذ تعتبر أنها من أقوى منتجي الطاقة ضمن دول العشرين الأقوى اقتصاديًّا، لتكون بذلك هي من تمد معظم دول العالم الأكبر اقتصاديًّا بالطاقة، وبالإضافة إلى أنها تعمل على توسيع نشاطات إنتاج الطاقة وتنويعها، وكذلك تعزيز مصادر الدخل من جوانب أخرى بعيدة عن الطاقة.

وإضافة لما تشكله المملكة من دور ريادي هام سياسيًّا واقتصاديًّا، فهي تقوم بأدوار بارزة في سبيل الحفاظ على أسواق الطاقة وأمنها؛ إذ تسهم بدورها في حماية الممرات البحرية التي تعبرها ناقلات النفط والتي تزود الدول الغربية أو الشرقية، وتحديدًا الممرات في نطاقها، وبالإضافة إلى دورها الفعال والمساهمة في تأمين أسواق النفط من الاحتياج.

ووفقًا للأرقام المعلنة رسميًّا التي تكشف حجم الصادرات النفطية، فإن السعودية هي الدولة الوحيدة من بين دول العالم المنتجة للنفط والتي لديها القدرة على سدّ أي نقص في أسواق الطاقة عالميًّا؛ وهو ما يثبت بطبيعة الحال كفاءتها الإنتاجية في البترول، فوفقًا للإحصاءات السابقة المنشورة قبل عدة سنوات؛ فإن صادراتها تمثل 3.1 تريليون دولار سنويًّا وفقًا لتقارير اقتصادية، وهو ما يعني أن السعودية تستحوذ على 18% من التبادل التجاري في النفط عالميًّا على الأقل.

ومما يعزز قدرة السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة أيضًا: أن لديها 267,444,265,444 برميلًا كاحتياطي مؤكد؛ وفقًا لنشرة "ويكي بيديا" في أبريل ٢٠١٩، بالإضافة إلى ما نقله الموقع أيضًا عن إنتاج القدرة على 10,250,000 يوميًّا في سنة 2016؛ وهو الرقم الذي يعزز مكانة السعودية ويبعث الأمن النفطي في المنطقة.

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس سموه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام ٢٠١٩، وهي التي تستبق قمة العشرين في الرياض سنة ٢٠٢٠م.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,177
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,054

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