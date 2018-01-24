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حصيلة قتلى فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 30

إجلاء 3000 شخص من منازلهم

ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا، إلى30 قتيلاً اليوم (الخميس).

ونُقل آلاف الأشخاص بعد أمطار غزيرة ورياح عاتية انقضت على جنوب جزيرة سيليب (وسط)، فيما فاضت مجاري المياه وخرجت عن مجراها، وفقاً لـ"فرانس برس".

وغمرت المياه عشرات القرى في تسع مناطق، وفي جزء من عاصمة الجزيرة، مكسار.

ودعا المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو، المواطنين إلى أن ينتبهوا للفيضانات الممكنة وانزلاقات التربة.

وأجلي أكثر من 3000 شخص من منازلهم ويعالج 46 آخرون في المستشفيات.

وألحقت الفيضانات أضرارًا بمنازل ومباني حكومية ومدارس وجسور.

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حصيلة قتلى فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 30
سبق

ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا، إلى30 قتيلاً اليوم (الخميس).

ونُقل آلاف الأشخاص بعد أمطار غزيرة ورياح عاتية انقضت على جنوب جزيرة سيليب (وسط)، فيما فاضت مجاري المياه وخرجت عن مجراها، وفقاً لـ"فرانس برس".

وغمرت المياه عشرات القرى في تسع مناطق، وفي جزء من عاصمة الجزيرة، مكسار.

ودعا المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو، المواطنين إلى أن ينتبهوا للفيضانات الممكنة وانزلاقات التربة.

وأجلي أكثر من 3000 شخص من منازلهم ويعالج 46 آخرون في المستشفيات.

وألحقت الفيضانات أضرارًا بمنازل ومباني حكومية ومدارس وجسور.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
04:34 PM

حصيلة قتلى فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 30

إجلاء 3000 شخص من منازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا، إلى30 قتيلاً اليوم (الخميس).

ونُقل آلاف الأشخاص بعد أمطار غزيرة ورياح عاتية انقضت على جنوب جزيرة سيليب (وسط)، فيما فاضت مجاري المياه وخرجت عن مجراها، وفقاً لـ"فرانس برس".

وغمرت المياه عشرات القرى في تسع مناطق، وفي جزء من عاصمة الجزيرة، مكسار.

ودعا المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو، المواطنين إلى أن ينتبهوا للفيضانات الممكنة وانزلاقات التربة.

وأجلي أكثر من 3000 شخص من منازلهم ويعالج 46 آخرون في المستشفيات.

وألحقت الفيضانات أضرارًا بمنازل ومباني حكومية ومدارس وجسور.

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