النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": تنخفض درجات الحرارة على معظم المناطق .. وغيوم بالشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق ووسط المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": تنخفض درجات الحرارة على معظم المناطق .. وغيوم بالشمالية
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:10 AM

"الأرصاد": تنخفض درجات الحرارة على معظم المناطق .. وغيوم بالشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق ووسط المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
5,529

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة