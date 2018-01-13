"الأرصاد": تنخفض درجات الحرارة على معظم المناطق .. وغيوم بالشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق ووسط المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.