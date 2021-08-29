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أول 10 في العام للاحترازات.. شاهد مشاعر عودة الطلاب للمدارس بمكة

كلمات توجيهية قدّمها المشرفون في الميدان التربوي حملت معها التهنئة لهم

بثت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو لمشاعر الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية بعد عودتهم لمدارسهم؛ بعد غياب دام عامًا ونصفًا.

وقال الطلاب: "العودة يجب أن تكون بحذر وبصحة وأمان وبكل حماسة وجد واجتهاد وشوق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا".

من جانبهم، قدّم المشرفون في الميدان التربوي كلمات توجيهية للطلاب بمناسبة العودة للمدارس وتهنئتهم؛ حيث قالوا: عام دراسي جديد ويبقى علينا جميعًا تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع".

وقد خصصت وزارة التعليم الدقائق العشر الأولى من بداية العام الدراسي لتوعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وأهمية الالتزام بتطبيقها؛ حفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

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أول 10 في العام للاحترازات.. شاهد مشاعر عودة الطلاب للمدارس بمكة
سبق

بثت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو لمشاعر الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية بعد عودتهم لمدارسهم؛ بعد غياب دام عامًا ونصفًا.

وقال الطلاب: "العودة يجب أن تكون بحذر وبصحة وأمان وبكل حماسة وجد واجتهاد وشوق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا".

من جانبهم، قدّم المشرفون في الميدان التربوي كلمات توجيهية للطلاب بمناسبة العودة للمدارس وتهنئتهم؛ حيث قالوا: عام دراسي جديد ويبقى علينا جميعًا تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع".

وقد خصصت وزارة التعليم الدقائق العشر الأولى من بداية العام الدراسي لتوعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وأهمية الالتزام بتطبيقها؛ حفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
02:16 PM

أول 10 في العام للاحترازات.. شاهد مشاعر عودة الطلاب للمدارس بمكة

كلمات توجيهية قدّمها المشرفون في الميدان التربوي حملت معها التهنئة لهم

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,467

بثت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو لمشاعر الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية بعد عودتهم لمدارسهم؛ بعد غياب دام عامًا ونصفًا.

وقال الطلاب: "العودة يجب أن تكون بحذر وبصحة وأمان وبكل حماسة وجد واجتهاد وشوق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا".

من جانبهم، قدّم المشرفون في الميدان التربوي كلمات توجيهية للطلاب بمناسبة العودة للمدارس وتهنئتهم؛ حيث قالوا: عام دراسي جديد ويبقى علينا جميعًا تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع".

وقد خصصت وزارة التعليم الدقائق العشر الأولى من بداية العام الدراسي لتوعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وأهمية الالتزام بتطبيقها؛ حفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

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