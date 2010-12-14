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"المياه" وأم القرى للتنمية تبرمان اتفاقية استراتيجية

بتكلفة 495 مليون ريال.. تعرف على التفاصيل

أبرمت شركة المياه الوطنية وشركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ مشروع وجهة مسار، اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تنفيذ وتقديم خدمات توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وربط الشبكات الداخلية المنفذة لمشاريع "وجهة مسار" بمكة المكرمة، بتكلفة إجمالية 495 مليون ريال.

ويعد مشروع وجهة "مسار" أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة مكة المكرمة وتحتوي مكوناتها على 205 قطع تطويرية وتنموية متكاملة قائمة على بنية تحتية غير مسبوقة، بطول 3.650 مترًا وعرض 320 مترًا على مساحة أكثر من 1.2 مليون متر مربع.

وشهد تسليم الاتفاقية من جانب شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل، فيما مثل شركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ وجهة "مسار" الرئيس التنفيذي ياسر عبدالعزيز أبوعتيق.

وأكدت شركة المياه الوطنية أنها ستقوم بإدارة ومتابعة تنفيذ خطوط النقل الرئيسية للمياه والصرف الصحي لخدمة وجهة مسار والمناطق المحيطة بالمشروع، إضافة لربط شبكات الصرف الصحي بمشاريع الوجهة مع شبكات الصرف الصحي القائمة والعاملة والمستقلة، بما يشمل جميع مرافق البنية التحتية، وتقدر الاحتياجات لخدمات الصرف الصحي لوجهة "مسار" إلى 64.000 متر مكعب في اليوم، وذلك وفق الدراسات التصميمية للبنية التحتية والمخطط الهندسي العام لوجهة "مسار".

وأضافت الشركة أنها ستنفذ خلال المشروع خمسة خطوط ناقلة رئيسة لخدمات مياه الشرب؛ بأقطار تصل إلى 1400 ملم و2500 ملم للخطوط المجمعة، وخطين رئيسيين لخدمات الصرف الصحي.

من جانبها، أكدت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، شكرها لشركة المياه الوطنية على جهودها في النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستخدم وجهة "مسار" والمناطق المجاورة.

وأوضحت أن المخطط العام للوجهة يهدف إلى رفع مستوى التطوير العمراني والخدمي لتصبح الوجهة من أفضل نماذج التطوير العالمية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز هذا التوجه بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي التي تتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشارت شركة أم القرى للتنمية والإعمار إلى جاهزية البنية التحتية للوجهة التي تشتمل على شبكة متكاملة من أنفاق خدمات للبنية التحتية المُخصصة للكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وخدمة التبريد ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كامل مساحة وجهة "مسار"، مما يعزز مكانتها كوجهة حضرية تهدف إلى تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تزويد مشروعات الوجهة بكميات مياه الشرب المحددة، ويُقدر حجم الاحتياجات لخدمات مياه الشرب بـ73.000 متر مكعب في اليوم، ويلتزم الطرفان بأن تكون مواصفات مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمياه غير المعبأة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" وأم القرى للتنمية تبرمان اتفاقية استراتيجية
سبق

أبرمت شركة المياه الوطنية وشركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ مشروع وجهة مسار، اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تنفيذ وتقديم خدمات توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وربط الشبكات الداخلية المنفذة لمشاريع "وجهة مسار" بمكة المكرمة، بتكلفة إجمالية 495 مليون ريال.

ويعد مشروع وجهة "مسار" أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة مكة المكرمة وتحتوي مكوناتها على 205 قطع تطويرية وتنموية متكاملة قائمة على بنية تحتية غير مسبوقة، بطول 3.650 مترًا وعرض 320 مترًا على مساحة أكثر من 1.2 مليون متر مربع.

وشهد تسليم الاتفاقية من جانب شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل، فيما مثل شركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ وجهة "مسار" الرئيس التنفيذي ياسر عبدالعزيز أبوعتيق.

وأكدت شركة المياه الوطنية أنها ستقوم بإدارة ومتابعة تنفيذ خطوط النقل الرئيسية للمياه والصرف الصحي لخدمة وجهة مسار والمناطق المحيطة بالمشروع، إضافة لربط شبكات الصرف الصحي بمشاريع الوجهة مع شبكات الصرف الصحي القائمة والعاملة والمستقلة، بما يشمل جميع مرافق البنية التحتية، وتقدر الاحتياجات لخدمات الصرف الصحي لوجهة "مسار" إلى 64.000 متر مكعب في اليوم، وذلك وفق الدراسات التصميمية للبنية التحتية والمخطط الهندسي العام لوجهة "مسار".

وأضافت الشركة أنها ستنفذ خلال المشروع خمسة خطوط ناقلة رئيسة لخدمات مياه الشرب؛ بأقطار تصل إلى 1400 ملم و2500 ملم للخطوط المجمعة، وخطين رئيسيين لخدمات الصرف الصحي.

من جانبها، أكدت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، شكرها لشركة المياه الوطنية على جهودها في النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستخدم وجهة "مسار" والمناطق المجاورة.

وأوضحت أن المخطط العام للوجهة يهدف إلى رفع مستوى التطوير العمراني والخدمي لتصبح الوجهة من أفضل نماذج التطوير العالمية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز هذا التوجه بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي التي تتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشارت شركة أم القرى للتنمية والإعمار إلى جاهزية البنية التحتية للوجهة التي تشتمل على شبكة متكاملة من أنفاق خدمات للبنية التحتية المُخصصة للكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وخدمة التبريد ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كامل مساحة وجهة "مسار"، مما يعزز مكانتها كوجهة حضرية تهدف إلى تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تزويد مشروعات الوجهة بكميات مياه الشرب المحددة، ويُقدر حجم الاحتياجات لخدمات مياه الشرب بـ73.000 متر مكعب في اليوم، ويلتزم الطرفان بأن تكون مواصفات مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمياه غير المعبأة.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
05:29 PM

"المياه" وأم القرى للتنمية تبرمان اتفاقية استراتيجية

بتكلفة 495 مليون ريال.. تعرف على التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرمت شركة المياه الوطنية وشركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ مشروع وجهة مسار، اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تنفيذ وتقديم خدمات توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وربط الشبكات الداخلية المنفذة لمشاريع "وجهة مسار" بمكة المكرمة، بتكلفة إجمالية 495 مليون ريال.

ويعد مشروع وجهة "مسار" أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة مكة المكرمة وتحتوي مكوناتها على 205 قطع تطويرية وتنموية متكاملة قائمة على بنية تحتية غير مسبوقة، بطول 3.650 مترًا وعرض 320 مترًا على مساحة أكثر من 1.2 مليون متر مربع.

وشهد تسليم الاتفاقية من جانب شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل، فيما مثل شركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ وجهة "مسار" الرئيس التنفيذي ياسر عبدالعزيز أبوعتيق.

وأكدت شركة المياه الوطنية أنها ستقوم بإدارة ومتابعة تنفيذ خطوط النقل الرئيسية للمياه والصرف الصحي لخدمة وجهة مسار والمناطق المحيطة بالمشروع، إضافة لربط شبكات الصرف الصحي بمشاريع الوجهة مع شبكات الصرف الصحي القائمة والعاملة والمستقلة، بما يشمل جميع مرافق البنية التحتية، وتقدر الاحتياجات لخدمات الصرف الصحي لوجهة "مسار" إلى 64.000 متر مكعب في اليوم، وذلك وفق الدراسات التصميمية للبنية التحتية والمخطط الهندسي العام لوجهة "مسار".

وأضافت الشركة أنها ستنفذ خلال المشروع خمسة خطوط ناقلة رئيسة لخدمات مياه الشرب؛ بأقطار تصل إلى 1400 ملم و2500 ملم للخطوط المجمعة، وخطين رئيسيين لخدمات الصرف الصحي.

من جانبها، أكدت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، شكرها لشركة المياه الوطنية على جهودها في النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستخدم وجهة "مسار" والمناطق المجاورة.

وأوضحت أن المخطط العام للوجهة يهدف إلى رفع مستوى التطوير العمراني والخدمي لتصبح الوجهة من أفضل نماذج التطوير العالمية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز هذا التوجه بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي التي تتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشارت شركة أم القرى للتنمية والإعمار إلى جاهزية البنية التحتية للوجهة التي تشتمل على شبكة متكاملة من أنفاق خدمات للبنية التحتية المُخصصة للكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وخدمة التبريد ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كامل مساحة وجهة "مسار"، مما يعزز مكانتها كوجهة حضرية تهدف إلى تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تزويد مشروعات الوجهة بكميات مياه الشرب المحددة، ويُقدر حجم الاحتياجات لخدمات مياه الشرب بـ73.000 متر مكعب في اليوم، ويلتزم الطرفان بأن تكون مواصفات مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمياه غير المعبأة.

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