النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

استشاري يحذّر: هذه الأخطاء يقع فيها مرضى "السكري"

القحطاني: عدم مراعاتها يؤدي إلى عدم استجابة الجسم للعلاج

حذّر استشاري سكري، مريض السكري بنوعيه، من الوقوع في بعض الأخطاء الشائعة التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم استجابته للعلاج.

وقال الدكتور فهد القحطاني: على المريض مراعاة تلك الأخطاء وتداركها لكي يحصل على الجرعة السليمة دون حدوث مضاعفات.

وأضاف: هناك نوعان أساسيان هما "المعتمد على الأنسولين منذ بداية تشخيص المرض، وغير المعتمد على الأنسولين والذي قد يعتمد على الأنسولين في مراحل متأخرة في حال لم يستجب للحبوب"، إضافة إلى نوع ثالث هو "سكري الحمل"، كما توجد أنواع أخرى لكنها غير منتشرة.

وأردف: من الأخطاء الشائعة عدم معرفة مريض السكري بالهدف من المتابعة ونتائج التحاليل، والمفترض إخبار المريض بالنتائج والهدف من المتابعة.

وتابع: الهدف في الغالب أن يكون السكر التراكمي أقل من "7" بدون وجود انخفاضات شديدة متكررة، وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب.

وقال "القحطاني": الضغط أقل من 130/ 90، وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب.

وأضاف: الكولسترول "LDL" أقل من 100- 120 وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب، كما يجب متابعة زلال البول وبقية التحاليل الأخرى.

وأردف: من الأخطاء الشائعة عدم معرفة العوامل التي تسرع امتصاص الأنسولين والتي تؤخر امتصاص الأنسولين.

وتابع: العوامل التي تسرع من امتصاص الأنسولين تشمل "الحقن المناسب حسب شرح الطبيب والتثقيف الصحي، تدليك ما حول منطقة البطن، ممارسة الرياضة".

وقال "القحطاني": من العوامل التي تؤخر امتصاص الأنسولين "حقن الأنسولين مباشرة بعد خروجه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري يحذّر: هذه الأخطاء يقع فيها مرضى "السكري"
سبق

حذّر استشاري سكري، مريض السكري بنوعيه، من الوقوع في بعض الأخطاء الشائعة التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم استجابته للعلاج.

وقال الدكتور فهد القحطاني: على المريض مراعاة تلك الأخطاء وتداركها لكي يحصل على الجرعة السليمة دون حدوث مضاعفات.

وأضاف: هناك نوعان أساسيان هما "المعتمد على الأنسولين منذ بداية تشخيص المرض، وغير المعتمد على الأنسولين والذي قد يعتمد على الأنسولين في مراحل متأخرة في حال لم يستجب للحبوب"، إضافة إلى نوع ثالث هو "سكري الحمل"، كما توجد أنواع أخرى لكنها غير منتشرة.

وأردف: من الأخطاء الشائعة عدم معرفة مريض السكري بالهدف من المتابعة ونتائج التحاليل، والمفترض إخبار المريض بالنتائج والهدف من المتابعة.

وتابع: الهدف في الغالب أن يكون السكر التراكمي أقل من "7" بدون وجود انخفاضات شديدة متكررة، وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب.

وقال "القحطاني": الضغط أقل من 130/ 90، وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب.

وأضاف: الكولسترول "LDL" أقل من 100- 120 وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب، كما يجب متابعة زلال البول وبقية التحاليل الأخرى.

وأردف: من الأخطاء الشائعة عدم معرفة العوامل التي تسرع امتصاص الأنسولين والتي تؤخر امتصاص الأنسولين.

وتابع: العوامل التي تسرع من امتصاص الأنسولين تشمل "الحقن المناسب حسب شرح الطبيب والتثقيف الصحي، تدليك ما حول منطقة البطن، ممارسة الرياضة".

وقال "القحطاني": من العوامل التي تؤخر امتصاص الأنسولين "حقن الأنسولين مباشرة بعد خروجه".

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
01:36 PM

استشاري يحذّر: هذه الأخطاء يقع فيها مرضى "السكري"

القحطاني: عدم مراعاتها يؤدي إلى عدم استجابة الجسم للعلاج

A A A
ظافر الشهري - عسير
20
15,230

حذّر استشاري سكري، مريض السكري بنوعيه، من الوقوع في بعض الأخطاء الشائعة التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم استجابته للعلاج.

وقال الدكتور فهد القحطاني: على المريض مراعاة تلك الأخطاء وتداركها لكي يحصل على الجرعة السليمة دون حدوث مضاعفات.

وأضاف: هناك نوعان أساسيان هما "المعتمد على الأنسولين منذ بداية تشخيص المرض، وغير المعتمد على الأنسولين والذي قد يعتمد على الأنسولين في مراحل متأخرة في حال لم يستجب للحبوب"، إضافة إلى نوع ثالث هو "سكري الحمل"، كما توجد أنواع أخرى لكنها غير منتشرة.

وأردف: من الأخطاء الشائعة عدم معرفة مريض السكري بالهدف من المتابعة ونتائج التحاليل، والمفترض إخبار المريض بالنتائج والهدف من المتابعة.

وتابع: الهدف في الغالب أن يكون السكر التراكمي أقل من "7" بدون وجود انخفاضات شديدة متكررة، وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب.

وقال "القحطاني": الضغط أقل من 130/ 90، وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب.

وأضاف: الكولسترول "LDL" أقل من 100- 120 وتستثنى بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب، كما يجب متابعة زلال البول وبقية التحاليل الأخرى.

وأردف: من الأخطاء الشائعة عدم معرفة العوامل التي تسرع امتصاص الأنسولين والتي تؤخر امتصاص الأنسولين.

وتابع: العوامل التي تسرع من امتصاص الأنسولين تشمل "الحقن المناسب حسب شرح الطبيب والتثقيف الصحي، تدليك ما حول منطقة البطن، ممارسة الرياضة".

وقال "القحطاني": من العوامل التي تؤخر امتصاص الأنسولين "حقن الأنسولين مباشرة بعد خروجه".

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,121
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,068
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,912
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,158

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة