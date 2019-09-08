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مدير تعليم جازان يكرِّم "يعقوب" لفوزه بلقب شاعر عكاظ

حصل على "بردة عكاظ" من أمير مكة المكرمة

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الأحد المعلم محمد إبراهيم يعقوب، وذلك بعد فوزه بلقب «شاعر عكاظ» لهذا العام، وحصوله على "بردة عكاظ" من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبو هادي، بتجربة الشاعر "يعقوب" وموهبته الشعرية الفذة معبرًا عن فخره واعتزازه بالشاعر الذي ينتمي لأسرة التعليم بالمنطقة، وحصوله على الجائزة رغم المنافسة الكبيرة من المتسابقين من الدول العربية كافة.

مفيدًا بأن جازان دائمًا ما تقدم المبدعين في شتى المجالات، وخصوصًا في الأدب والشعر.. وأن هذا المنجز الكبير يعد دافعًا للجميع لبذل المزيد من الجهد، وحصد التميز على المستويات المحلية والدولية كافة. متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

فيما قدم "يعقوب" شكره وتقديره لتعليم جازان على هذه اللفتة الجميلة، والحفاوة الكبيرة التي تعبِّر عن الوفاء الذي تحمله الإدارة لمنسوبيها؛ إذ تقدم لهم الدعم والمساندة في المحافل كافة، وتشجع المبدعين منهم على حصد التميز والتفوق. مؤكدًا فخره واعتزازه بما حظي به من إشادة على مستوى وزارة التعليم عبر حسابها على تويتر.

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مدير تعليم جازان يكرِّم "يعقوب" لفوزه بلقب شاعر عكاظ
سبق

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الأحد المعلم محمد إبراهيم يعقوب، وذلك بعد فوزه بلقب «شاعر عكاظ» لهذا العام، وحصوله على "بردة عكاظ" من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبو هادي، بتجربة الشاعر "يعقوب" وموهبته الشعرية الفذة معبرًا عن فخره واعتزازه بالشاعر الذي ينتمي لأسرة التعليم بالمنطقة، وحصوله على الجائزة رغم المنافسة الكبيرة من المتسابقين من الدول العربية كافة.

مفيدًا بأن جازان دائمًا ما تقدم المبدعين في شتى المجالات، وخصوصًا في الأدب والشعر.. وأن هذا المنجز الكبير يعد دافعًا للجميع لبذل المزيد من الجهد، وحصد التميز على المستويات المحلية والدولية كافة. متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

فيما قدم "يعقوب" شكره وتقديره لتعليم جازان على هذه اللفتة الجميلة، والحفاوة الكبيرة التي تعبِّر عن الوفاء الذي تحمله الإدارة لمنسوبيها؛ إذ تقدم لهم الدعم والمساندة في المحافل كافة، وتشجع المبدعين منهم على حصد التميز والتفوق. مؤكدًا فخره واعتزازه بما حظي به من إشادة على مستوى وزارة التعليم عبر حسابها على تويتر.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
10:50 PM

مدير تعليم جازان يكرِّم "يعقوب" لفوزه بلقب شاعر عكاظ

حصل على "بردة عكاظ" من أمير مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الأحد المعلم محمد إبراهيم يعقوب، وذلك بعد فوزه بلقب «شاعر عكاظ» لهذا العام، وحصوله على "بردة عكاظ" من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبو هادي، بتجربة الشاعر "يعقوب" وموهبته الشعرية الفذة معبرًا عن فخره واعتزازه بالشاعر الذي ينتمي لأسرة التعليم بالمنطقة، وحصوله على الجائزة رغم المنافسة الكبيرة من المتسابقين من الدول العربية كافة.

مفيدًا بأن جازان دائمًا ما تقدم المبدعين في شتى المجالات، وخصوصًا في الأدب والشعر.. وأن هذا المنجز الكبير يعد دافعًا للجميع لبذل المزيد من الجهد، وحصد التميز على المستويات المحلية والدولية كافة. متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

فيما قدم "يعقوب" شكره وتقديره لتعليم جازان على هذه اللفتة الجميلة، والحفاوة الكبيرة التي تعبِّر عن الوفاء الذي تحمله الإدارة لمنسوبيها؛ إذ تقدم لهم الدعم والمساندة في المحافل كافة، وتشجع المبدعين منهم على حصد التميز والتفوق. مؤكدًا فخره واعتزازه بما حظي به من إشادة على مستوى وزارة التعليم عبر حسابها على تويتر.

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