النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. إغلاق 3 مسالخ مخالفة ومصادرة 70 رأساً من الأغنام بالعزيزية

عشوائية وتعمل دون تصاريح نظامية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة (3) مسالخ عشوائية بدون تصاريح نظامية، ومطبخاً مخالفاً للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية العزيزة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية ضبطت المسالخ العشوائية والمطبخ المخالف للاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 43 رأساً من الأغنام مذبوحة وعدد 11 عاملاً يعملون بدون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق المسالخ التي تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً إلى مصادرة عدد 70 رأساً من الغنم غير المذبوح وتسليمها إلى إدارة وحدت الذبح.

وأكد المهندس "المالكي" أنَّ البلدية تُكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المُمارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. إغلاق 3 مسالخ مخالفة ومصادرة 70 رأساً من الأغنام بالعزيزية
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة (3) مسالخ عشوائية بدون تصاريح نظامية، ومطبخاً مخالفاً للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية العزيزة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية ضبطت المسالخ العشوائية والمطبخ المخالف للاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 43 رأساً من الأغنام مذبوحة وعدد 11 عاملاً يعملون بدون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق المسالخ التي تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً إلى مصادرة عدد 70 رأساً من الغنم غير المذبوح وتسليمها إلى إدارة وحدت الذبح.

وأكد المهندس "المالكي" أنَّ البلدية تُكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المُمارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:05 PM

مكة.. إغلاق 3 مسالخ مخالفة ومصادرة 70 رأساً من الأغنام بالعزيزية

عشوائية وتعمل دون تصاريح نظامية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
516

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة (3) مسالخ عشوائية بدون تصاريح نظامية، ومطبخاً مخالفاً للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية العزيزة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية ضبطت المسالخ العشوائية والمطبخ المخالف للاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 43 رأساً من الأغنام مذبوحة وعدد 11 عاملاً يعملون بدون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق المسالخ التي تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً إلى مصادرة عدد 70 رأساً من الغنم غير المذبوح وتسليمها إلى إدارة وحدت الذبح.

وأكد المهندس "المالكي" أنَّ البلدية تُكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المُمارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة