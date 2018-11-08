الحوثي يحتجز عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة

تحتجز ميليشيات الحوثي عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة.
ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد أشارت إلى أن تقارير تتحدث عن إجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك.
تحتجز ميليشيات الحوثي عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة.
ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد أشارت إلى أن تقارير تتحدث عن إجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك.
تحتجز ميليشيات الحوثي عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة.
ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد أشارت إلى أن تقارير تتحدث عن إجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك.
تحتجز ميليشيات الحوثي عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة.
ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد أشارت إلى أن تقارير تتحدث عن إجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك.