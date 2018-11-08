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الحوثي يحتجز عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة

تقوم الميليشيا بإجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك

تحتجز ميليشيات الحوثي عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد أشارت إلى أن تقارير تتحدث عن إجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحوثي يحتجز عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة
سبق

تحتجز ميليشيات الحوثي عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد أشارت إلى أن تقارير تتحدث عن إجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:35 AM

الحوثي يحتجز عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة

تقوم الميليشيا بإجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,628

تحتجز ميليشيات الحوثي عشرات اللاجئين الصوماليين في الحديدة.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد أشارت إلى أن تقارير تتحدث عن إجبار الرجال منهم على المشاركة في المعارك.

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