النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعقيم الفصول والطاولات.. هكذا يواصل "تعليم الرياض" حملته التوعوية بـ"كورونا"

محاضرات تثقيفية وإجراءات احترازية.. و"الأحيدب" تُشدد على دور "المرشد الصحي"

ضِمن جهود تعليم الرياض للتوعية بفيروس "كورونا"، تنظم إدارة الشؤون الصحية المدرسية، العديد من الزيارات التوعوية لمدارس البنين والبنات للتوعية بالفيروس؛ من خلال المحاضرات التثقيفية، وكذلك الوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُنَفّذة فيها ومدى توفر المعقمات في المدرسة.

هذا وقام فريق من الإعلام التربوي، بزيارة للابتدائية 352 التابعة لمكتب تعليم النهضة؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُنَفّذة والتي شملت توزيع المعقمات، وتهوية الفصول، والاهتمام بنظافة طاولات الطالبات، إضافة إلى مشاهدة الطالبات لعرض فيديو توعوي في الفصول كل على حدة من قِبَل المرشدة الصحية، يشمل طريقة غسل اليدين بصورة صحيحة، والاهتمام بالمرافق الصحية بوجود المعقمات وتحت إشراف فريق الأمن والسلامة والمرشدة الصحية.

من جانبها، ذكرت مساعد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية، هند الأحيدب، أن الخطة اشتملت على بيان جهود وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس كورونا، بوضع خطط وإجراءات للوقاية منه والحد من انتشاره؛ بعقد اللقاءات والورش التدريبية وتكثيفها مع القيادات الميدانية بوزارة التعليم والإدارات التعليمية ووزارة الصحة والمختصين بمكافحة الفيروس؛ بهدف توعيتهم وأخذ الحيطة والحذر ومضاعفة جهودهم في متابعة الحالة البيئية للمدارس، والتأكيد على المشرفين والمرشدين الصحيين في المدارس بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، ومراقبة الطلاب والطالبات وملاحظة أي مؤشر يدل على وجود أمراض مُعدية، والحيلولة دون انتشارها، وسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بمجرد الاشتباه.

وبيّنت "الأحيدب"، أنه تم إصدار نشرات توعوية معتمدة من وزارة الصحة، وأفلام تتضمن أعراض المرض، وسبل الوقاية منه، وآلية التعامل مع المصابين به، إضافة إلى وضع دليل على موقع الوزارة يتضمن المحتوى الخاص بالجانب التوعوي لفيروس كورونا.

وتابعت: "كما أن للمرشد الصحي أهميةً في معرفة كيفية التعامل مع الطلاب أثناء التواجد في الدوام المدرسي، والتأكيد على قائدي المدارس بالاهتمام بنظافة المدرسة وتهويتها، وتوفير المعقمات ومسح الأسطح".

وأردفت: "أيضًا تجهيز العيادات المدرسية على جميع نطاق المدارس، بالإضافة إلى العمل على تأهيل المرشدين الصحيين لمكافحة فيروس كورونا".

تعليم الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعقيم الفصول والطاولات.. هكذا يواصل "تعليم الرياض" حملته التوعوية بـ"كورونا"
سبق

ضِمن جهود تعليم الرياض للتوعية بفيروس "كورونا"، تنظم إدارة الشؤون الصحية المدرسية، العديد من الزيارات التوعوية لمدارس البنين والبنات للتوعية بالفيروس؛ من خلال المحاضرات التثقيفية، وكذلك الوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُنَفّذة فيها ومدى توفر المعقمات في المدرسة.

هذا وقام فريق من الإعلام التربوي، بزيارة للابتدائية 352 التابعة لمكتب تعليم النهضة؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُنَفّذة والتي شملت توزيع المعقمات، وتهوية الفصول، والاهتمام بنظافة طاولات الطالبات، إضافة إلى مشاهدة الطالبات لعرض فيديو توعوي في الفصول كل على حدة من قِبَل المرشدة الصحية، يشمل طريقة غسل اليدين بصورة صحيحة، والاهتمام بالمرافق الصحية بوجود المعقمات وتحت إشراف فريق الأمن والسلامة والمرشدة الصحية.

من جانبها، ذكرت مساعد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية، هند الأحيدب، أن الخطة اشتملت على بيان جهود وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس كورونا، بوضع خطط وإجراءات للوقاية منه والحد من انتشاره؛ بعقد اللقاءات والورش التدريبية وتكثيفها مع القيادات الميدانية بوزارة التعليم والإدارات التعليمية ووزارة الصحة والمختصين بمكافحة الفيروس؛ بهدف توعيتهم وأخذ الحيطة والحذر ومضاعفة جهودهم في متابعة الحالة البيئية للمدارس، والتأكيد على المشرفين والمرشدين الصحيين في المدارس بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، ومراقبة الطلاب والطالبات وملاحظة أي مؤشر يدل على وجود أمراض مُعدية، والحيلولة دون انتشارها، وسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بمجرد الاشتباه.

وبيّنت "الأحيدب"، أنه تم إصدار نشرات توعوية معتمدة من وزارة الصحة، وأفلام تتضمن أعراض المرض، وسبل الوقاية منه، وآلية التعامل مع المصابين به، إضافة إلى وضع دليل على موقع الوزارة يتضمن المحتوى الخاص بالجانب التوعوي لفيروس كورونا.

وتابعت: "كما أن للمرشد الصحي أهميةً في معرفة كيفية التعامل مع الطلاب أثناء التواجد في الدوام المدرسي، والتأكيد على قائدي المدارس بالاهتمام بنظافة المدرسة وتهويتها، وتوفير المعقمات ومسح الأسطح".

وأردفت: "أيضًا تجهيز العيادات المدرسية على جميع نطاق المدارس، بالإضافة إلى العمل على تأهيل المرشدين الصحيين لمكافحة فيروس كورونا".

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
04:24 PM

تعقيم الفصول والطاولات.. هكذا يواصل "تعليم الرياض" حملته التوعوية بـ"كورونا"

محاضرات تثقيفية وإجراءات احترازية.. و"الأحيدب" تُشدد على دور "المرشد الصحي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
635

ضِمن جهود تعليم الرياض للتوعية بفيروس "كورونا"، تنظم إدارة الشؤون الصحية المدرسية، العديد من الزيارات التوعوية لمدارس البنين والبنات للتوعية بالفيروس؛ من خلال المحاضرات التثقيفية، وكذلك الوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُنَفّذة فيها ومدى توفر المعقمات في المدرسة.

هذا وقام فريق من الإعلام التربوي، بزيارة للابتدائية 352 التابعة لمكتب تعليم النهضة؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُنَفّذة والتي شملت توزيع المعقمات، وتهوية الفصول، والاهتمام بنظافة طاولات الطالبات، إضافة إلى مشاهدة الطالبات لعرض فيديو توعوي في الفصول كل على حدة من قِبَل المرشدة الصحية، يشمل طريقة غسل اليدين بصورة صحيحة، والاهتمام بالمرافق الصحية بوجود المعقمات وتحت إشراف فريق الأمن والسلامة والمرشدة الصحية.

من جانبها، ذكرت مساعد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية، هند الأحيدب، أن الخطة اشتملت على بيان جهود وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس كورونا، بوضع خطط وإجراءات للوقاية منه والحد من انتشاره؛ بعقد اللقاءات والورش التدريبية وتكثيفها مع القيادات الميدانية بوزارة التعليم والإدارات التعليمية ووزارة الصحة والمختصين بمكافحة الفيروس؛ بهدف توعيتهم وأخذ الحيطة والحذر ومضاعفة جهودهم في متابعة الحالة البيئية للمدارس، والتأكيد على المشرفين والمرشدين الصحيين في المدارس بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، ومراقبة الطلاب والطالبات وملاحظة أي مؤشر يدل على وجود أمراض مُعدية، والحيلولة دون انتشارها، وسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بمجرد الاشتباه.

وبيّنت "الأحيدب"، أنه تم إصدار نشرات توعوية معتمدة من وزارة الصحة، وأفلام تتضمن أعراض المرض، وسبل الوقاية منه، وآلية التعامل مع المصابين به، إضافة إلى وضع دليل على موقع الوزارة يتضمن المحتوى الخاص بالجانب التوعوي لفيروس كورونا.

وتابعت: "كما أن للمرشد الصحي أهميةً في معرفة كيفية التعامل مع الطلاب أثناء التواجد في الدوام المدرسي، والتأكيد على قائدي المدارس بالاهتمام بنظافة المدرسة وتهويتها، وتوفير المعقمات ومسح الأسطح".

وأردفت: "أيضًا تجهيز العيادات المدرسية على جميع نطاق المدارس، بالإضافة إلى العمل على تأهيل المرشدين الصحيين لمكافحة فيروس كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,918
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,020
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,172

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة