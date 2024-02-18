عمّان تشهد دخول "اتفاق تبادل الأسرى" إلى جولته الثالثة

سلسلة نجاحاته مستمرة منذ أكثر من عام

منذ إعلان "اتفاق ستوكهولم" في ديسمبر من العام 2018م، تم الإفراج عن مئات الأسرى والمختطفين من الطرفين في مبادرات إنسانية من طرف واحد، وبعضها نتيجة جهود ووساطات لشخصيات اجتماعية وقبلية.

ومؤخرًا، صدر بيان عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الأطراف اليمنية ممثلة في الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، وافقت على خطة مفصلة لإتمام عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

وذكر البيان أن هذه خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين وفقًا لاتفاقية ستوكهولم، مشيراً إلى أن ممثلي جميع الأطراف وافقوا الأحد 16 فبراير على البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة بعد اجتماعات دامت سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمّان.

وتعد تلك الاجتماعات الرسمية هي الجولة الثالثة من المناقشات للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018، حيث تضم اللجنة ممثلين عن أطراف اتفاق ستوكهولم، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث: "كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم".

وكشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل عملية تبادل الأسرى والمختطفين المتوافق عليها في العاصمة الأردنية عمّان، بحيث تتضمن الإفراج عن 1420 أسيراً ومختطفاً من الطرفين.

وذكرت المصادر أن الإفراج سيشمل 700 حوثي مقابل 400 مختطف مدني موالين للحكومة الشرعية، و15 سعودياً وأربعة سودانيين، مقابل 200 أسير حوثي بينهم 50 أسيراً من المحافظات الجنوبية، و150 أسيراً من مأرب ممن ينتمون لمليشيا الحوثي.

المصادر أكدت أن من بين من شمل الاتفاق الإفراج عنهم في مباحثات الأردن الأخيرة: أسرى سودانيون وسعوديون وأحد الأربعة القادة المشمولين بقرار مجلس الأمن وهم: (محمود الصبيحي، محمد قحطان، فيصل رجب، ناصر منصور هادي).

وأكد وزير الخارجية محمد الحضرمي أن اتفاق الحكومة الشرعية لعملية تبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي خطوة إنسانية، ويجب تنفيذها دون مماطلة، مضيفاً أن الاتفاق هو ما سعت له الحكومة منذ البداية وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، مشدداً على أنه خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها دون مماطلة.

وتحاول المليشيا الحوثية كعادتها التنصل من كل الاتفاقات التي توقعها برفض التنفيذ أو إنكار وجود المختطفين في سجونها، إضافة إلى تقديمها أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش الوطني، بخلاف ذلك أثبت اتفاق تبادل الأسرى نجاحه بأكثر من عملية تبادل، وفيما يلي نرصد بعضًا منها:

29 يناير 2019

بمبادرة من التحالف إطلاق سراح سبعة محتجزين مقابل أسير سعودي يعاني المرض.

18 أكتوبر 2019

أعلنت لجنة الأسرى التابعة للمليشيا الحوثية في صنعاء وصول 19 من أسراها لدى الجيش الوطني بصفقة تبادل ساهمت في إنجاحها وساطة محلية في جبهة مأرب فيما ذكرت مصادر أخرى أن عملية التبادل تمت بالإفراج عن خمسة من جنود الجيش الوطني، مقابل الافراج عن خمسة أسرى من مقاتلي المليشيا الحوثية.

1 نوفمبر 2019

نجحت صفقة تبادل أسرى في محافظة مأرب بالإفراج عن 12 أسيراً ومختطفاً ستة مختطفين مؤيدين للحكومة الشرعية وستة آخرين أسرى من مقاتلي المليشيا الحوثية.

21 نوفمبر 2019

أعلنت لجنة شؤون الأسرى التابعة للمليشيا الحوثية وصول ستة أسرى من مقاتليها في عملية تبادل للأسرى مع الحكومة الشرعية تمت عبر وساطة محلية.

26 نوفمبر2019

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إطلاق سراح 200 أسير من مليشيات الحوثي، في إطار جهوده للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم في بنوده المتعلقة بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى، الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول.

19 ديسمبر 2019

نجحت لجان وساطة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطلاق 135 أسيراً ومختطفاً أفرجت مليشيا الحوثي عن 75 مختطفاً مدنياً، فيما أطلقت الحكومة الشرعية 60 أسير حرب من مقاتلي المليشيا الحوثية.

1 يناير 2020

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن وصول ستة أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض تم نقلهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن إطار اتفاق ستوكهولم.