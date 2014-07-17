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لقطة نادرة ومدهشة .. المحطة الفضائية الدولية تعبر أمام الشمس

التقطها المصوّر رايني كولاكورسيو .. و"ناسا": هذه ليست بقعة شمسية

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة مدهشة لمحطة الفضاء الدولية وهي تمر أمام الشمس، بموقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه "ناسا" وجامعة ميشيغان التقنية.

والتقط المشهد الرائع لمرور المحطة الفضائية الدولية أمام الشمس، من قِبل المصوّر رايني كولاكورسيو.

وبحسب "روسيا اليوم" أوضحت "ناسا" أن "هذه ليست بقعة شمسية، إنها محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تمّ رصدها وهي تمر أمام الشمس"، فالبقع الشمسية لديها ظلمة مركزية داكنة، وأخف وزنا في محيطها، ولا توجد بها ألواح شمسية كالتي ظهرت في الصورة.

وتعد المحطة الفضائية الدولية آلية معقدة ومتعدّدة الطبقات، وهي واحدة من أكبر الآلات وأكثرها تطوراً التي صنعتها البشرية على الإطلاق.

وأضافت "ناسا": "إن عبور الشمس ليس بالأمر الغريب بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، ولكن الحصول على التوقيت والمعدات المناسبة لصورة رائعة أمر نادر الحدوث".

وبجانب محطة الفضاء الدولية، لا تظهر الصورة أي بقع شمسية، وهي بقع داكنة على سطح الشمس ناتجة من خطوط المجال المغناطيسي القوية القادمة من داخل الشمس.

وفسرت الوكالة: "كانت البقع الشمسية نادرة على الشمس منذ بزوغ الحد الأدنى للطاقة الشمسية الحالية، وهى فترة من النشاط الشمسي المنخفض، ولأسباب لم تفهم بعد تماماً، كان عدد البقع الشمسية التي تحدث خلال كل من الحد الأدنى للطاقة الشمسية السابقة والحالية منخفضاً بشكل غير عادي".

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لقطة نادرة ومدهشة .. المحطة الفضائية الدولية تعبر أمام الشمس
سبق

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة مدهشة لمحطة الفضاء الدولية وهي تمر أمام الشمس، بموقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه "ناسا" وجامعة ميشيغان التقنية.

والتقط المشهد الرائع لمرور المحطة الفضائية الدولية أمام الشمس، من قِبل المصوّر رايني كولاكورسيو.

وبحسب "روسيا اليوم" أوضحت "ناسا" أن "هذه ليست بقعة شمسية، إنها محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تمّ رصدها وهي تمر أمام الشمس"، فالبقع الشمسية لديها ظلمة مركزية داكنة، وأخف وزنا في محيطها، ولا توجد بها ألواح شمسية كالتي ظهرت في الصورة.

وتعد المحطة الفضائية الدولية آلية معقدة ومتعدّدة الطبقات، وهي واحدة من أكبر الآلات وأكثرها تطوراً التي صنعتها البشرية على الإطلاق.

وأضافت "ناسا": "إن عبور الشمس ليس بالأمر الغريب بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، ولكن الحصول على التوقيت والمعدات المناسبة لصورة رائعة أمر نادر الحدوث".

وبجانب محطة الفضاء الدولية، لا تظهر الصورة أي بقع شمسية، وهي بقع داكنة على سطح الشمس ناتجة من خطوط المجال المغناطيسي القوية القادمة من داخل الشمس.

وفسرت الوكالة: "كانت البقع الشمسية نادرة على الشمس منذ بزوغ الحد الأدنى للطاقة الشمسية الحالية، وهى فترة من النشاط الشمسي المنخفض، ولأسباب لم تفهم بعد تماماً، كان عدد البقع الشمسية التي تحدث خلال كل من الحد الأدنى للطاقة الشمسية السابقة والحالية منخفضاً بشكل غير عادي".

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:02 AM

لقطة نادرة ومدهشة .. المحطة الفضائية الدولية تعبر أمام الشمس

التقطها المصوّر رايني كولاكورسيو .. و"ناسا": هذه ليست بقعة شمسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة مدهشة لمحطة الفضاء الدولية وهي تمر أمام الشمس، بموقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه "ناسا" وجامعة ميشيغان التقنية.

والتقط المشهد الرائع لمرور المحطة الفضائية الدولية أمام الشمس، من قِبل المصوّر رايني كولاكورسيو.

وبحسب "روسيا اليوم" أوضحت "ناسا" أن "هذه ليست بقعة شمسية، إنها محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تمّ رصدها وهي تمر أمام الشمس"، فالبقع الشمسية لديها ظلمة مركزية داكنة، وأخف وزنا في محيطها، ولا توجد بها ألواح شمسية كالتي ظهرت في الصورة.

وتعد المحطة الفضائية الدولية آلية معقدة ومتعدّدة الطبقات، وهي واحدة من أكبر الآلات وأكثرها تطوراً التي صنعتها البشرية على الإطلاق.

وأضافت "ناسا": "إن عبور الشمس ليس بالأمر الغريب بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، ولكن الحصول على التوقيت والمعدات المناسبة لصورة رائعة أمر نادر الحدوث".

وبجانب محطة الفضاء الدولية، لا تظهر الصورة أي بقع شمسية، وهي بقع داكنة على سطح الشمس ناتجة من خطوط المجال المغناطيسي القوية القادمة من داخل الشمس.

وفسرت الوكالة: "كانت البقع الشمسية نادرة على الشمس منذ بزوغ الحد الأدنى للطاقة الشمسية الحالية، وهى فترة من النشاط الشمسي المنخفض، ولأسباب لم تفهم بعد تماماً، كان عدد البقع الشمسية التي تحدث خلال كل من الحد الأدنى للطاقة الشمسية السابقة والحالية منخفضاً بشكل غير عادي".

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