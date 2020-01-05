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الاستمتاع بتناول اللحم والآيس كريم.. هذا ما كان يفعله "ترامب" أثناء اغتيال "سليماني"

يأكل بشهية مع أصدقائه وسياسيين قدامى في ناديه بفلوريدا

نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة أمريكية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس دونالد ترامب كان يستمتع بتناول العشاء في منتجعه في مار لاغو، ويتناول اللحم والآيس كريم، عندما وردت أخبار اغتيال قوات بلاده قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة الماضي.

ونسب المصدر نفسه، إلى كيتلن كولينز من شبكة "سي إن إن"، أن "ترامب" كان يتناول بشهية طعام العشاء في ناديه بفلوريدا مع الأصدقاء والسياسيين القدامى، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

ترامب قاسم سليماني

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الاستمتاع بتناول اللحم والآيس كريم.. هذا ما كان يفعله "ترامب" أثناء اغتيال "سليماني"
سبق

نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة أمريكية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس دونالد ترامب كان يستمتع بتناول العشاء في منتجعه في مار لاغو، ويتناول اللحم والآيس كريم، عندما وردت أخبار اغتيال قوات بلاده قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة الماضي.

ونسب المصدر نفسه، إلى كيتلن كولينز من شبكة "سي إن إن"، أن "ترامب" كان يتناول بشهية طعام العشاء في ناديه بفلوريدا مع الأصدقاء والسياسيين القدامى، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
06:05 PM

الاستمتاع بتناول اللحم والآيس كريم.. هذا ما كان يفعله "ترامب" أثناء اغتيال "سليماني"

يأكل بشهية مع أصدقائه وسياسيين قدامى في ناديه بفلوريدا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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36,892

نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة أمريكية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس دونالد ترامب كان يستمتع بتناول العشاء في منتجعه في مار لاغو، ويتناول اللحم والآيس كريم، عندما وردت أخبار اغتيال قوات بلاده قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة الماضي.

ونسب المصدر نفسه، إلى كيتلن كولينز من شبكة "سي إن إن"، أن "ترامب" كان يتناول بشهية طعام العشاء في ناديه بفلوريدا مع الأصدقاء والسياسيين القدامى، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

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