النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تُدين الاعتداء على مقر سفارة المملكة في لاهاي

أكدت تضامنها مع الرياض فيما تتخذه من إجراءات

أدانت مصر اليوم حادثة إطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة لاهاي، معربةً عن بالغ قلقها لهذا العمل الجبان.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددةً على وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصر تُدين الاعتداء على مقر سفارة المملكة في لاهاي
سبق

أدانت مصر اليوم حادثة إطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة لاهاي، معربةً عن بالغ قلقها لهذا العمل الجبان.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددةً على وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:57 PM

مصر تُدين الاعتداء على مقر سفارة المملكة في لاهاي

أكدت تضامنها مع الرياض فيما تتخذه من إجراءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,607

أدانت مصر اليوم حادثة إطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة لاهاي، معربةً عن بالغ قلقها لهذا العمل الجبان.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددةً على وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,760
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة