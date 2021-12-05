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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة

بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال.. 189 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي اليوم مرتفعًا 259.68 نقطة ليقفل عند مستوى 11142.47 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 196 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والصقر للتأمين، وزجاج، وصدر، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب، وأليانز إس إف، والسعودي الفرنسي، ورعاية، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.17% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والصقر للتأمين، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم العالمية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 583.28 نقطة ليقفل عند مستوى 23576.48 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1790 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي اليوم مرتفعًا 259.68 نقطة ليقفل عند مستوى 11142.47 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 196 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والصقر للتأمين، وزجاج، وصدر، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب، وأليانز إس إف، والسعودي الفرنسي، ورعاية، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.17% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والصقر للتأمين، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم العالمية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 583.28 نقطة ليقفل عند مستوى 23576.48 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1790 صفقة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
04:02 PM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة

بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال.. 189 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي اليوم مرتفعًا 259.68 نقطة ليقفل عند مستوى 11142.47 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 196 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والصقر للتأمين، وزجاج، وصدر، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب، وأليانز إس إف، والسعودي الفرنسي، ورعاية، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.17% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والصقر للتأمين، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم العالمية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 583.28 نقطة ليقفل عند مستوى 23576.48 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1790 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,184
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,538
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,346

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