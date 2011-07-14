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#حساب_المواطن يرد على مغرِّد سأل عن زيادة الاستحقاق بعد تحديث سعر البنزين

"أرامكو السعودية" كانت قد أعلنت في بيان لها أمس الأسعار المحدّثة للربع الثالث

تفاعل حساب خدمة العملاء على "تويتر"؛ التابع لبرنامج #حساب_المواطن، مع الاستفسارات الواردة حول زيادة أسعار البنزين، وارتباط ذلك بقيمة الاستحقاق.

وقال الحساب الرسمي في ردّه، اليوم، على أحد المغرّدين: تمّت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في "حساب المواطن"، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa/.

وكانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت في بيان لها، أمس، أسعار البنزين المحدّثة للربع الثالث 2019، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019.

وقامت "أرامكو" برفع سعر "بنزين 91" (من 1.44 ريال إلى 1.53 ريال لكل لتر)، كما رفعت سعر "بنزين 95" (من 2.10 ريال إلى 2.18 ريال لكل لتر)، وذلك مقارنة بالربع السابق.

وقالت "أرامكو" في بيانها، إن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبل الحكومة، مبينة أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#حساب_المواطن يرد على مغرِّد سأل عن زيادة الاستحقاق بعد تحديث سعر البنزين
سبق

تفاعل حساب خدمة العملاء على "تويتر"؛ التابع لبرنامج #حساب_المواطن، مع الاستفسارات الواردة حول زيادة أسعار البنزين، وارتباط ذلك بقيمة الاستحقاق.

وقال الحساب الرسمي في ردّه، اليوم، على أحد المغرّدين: تمّت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في "حساب المواطن"، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa/.

وكانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت في بيان لها، أمس، أسعار البنزين المحدّثة للربع الثالث 2019، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019.

وقامت "أرامكو" برفع سعر "بنزين 91" (من 1.44 ريال إلى 1.53 ريال لكل لتر)، كما رفعت سعر "بنزين 95" (من 2.10 ريال إلى 2.18 ريال لكل لتر)، وذلك مقارنة بالربع السابق.

وقالت "أرامكو" في بيانها، إن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبل الحكومة، مبينة أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
10:40 AM

#حساب_المواطن يرد على مغرِّد سأل عن زيادة الاستحقاق بعد تحديث سعر البنزين

"أرامكو السعودية" كانت قد أعلنت في بيان لها أمس الأسعار المحدّثة للربع الثالث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعل حساب خدمة العملاء على "تويتر"؛ التابع لبرنامج #حساب_المواطن، مع الاستفسارات الواردة حول زيادة أسعار البنزين، وارتباط ذلك بقيمة الاستحقاق.

وقال الحساب الرسمي في ردّه، اليوم، على أحد المغرّدين: تمّت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في "حساب المواطن"، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa/.

وكانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت في بيان لها، أمس، أسعار البنزين المحدّثة للربع الثالث 2019، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019.

وقامت "أرامكو" برفع سعر "بنزين 91" (من 1.44 ريال إلى 1.53 ريال لكل لتر)، كما رفعت سعر "بنزين 95" (من 2.10 ريال إلى 2.18 ريال لكل لتر)، وذلك مقارنة بالربع السابق.

وقالت "أرامكو" في بيانها، إن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبل الحكومة، مبينة أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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