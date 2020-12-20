النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة

البداية كانت إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها

أمرت وزارة العدل الكندية، بتعويض سيدة سعودية مبلغ 250 ألف دولار كندي، بسبب إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها.

وأشار تقرير لصحيفة "لي بريس" الكندية، إلى أن السيدة السعودية تقدمت بشكوى ضد إحدى المسؤولات في وزارة العدل بالتدخل في أحداث القضية باستغلال منصبها وتقديم الآراء القانونية لمساعدة محامي الطرف الآخر.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في وزارة العدل أطلقوا تحقيقاً داخلياً وأكدوا أنه وقعت بعض المخالفات في القضية، وعليه تمّ صدور قرار بتعويض السيدة السعودية بمبلغ 250 ألف دولار كندي، إلى جانب ايقاف المسؤولة التي تدخلت في القضية عن العمل مؤقتاً؛ حيث يتوقع أن يصدر قرار بفصلها من الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة
سبق

أمرت وزارة العدل الكندية، بتعويض سيدة سعودية مبلغ 250 ألف دولار كندي، بسبب إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها.

وأشار تقرير لصحيفة "لي بريس" الكندية، إلى أن السيدة السعودية تقدمت بشكوى ضد إحدى المسؤولات في وزارة العدل بالتدخل في أحداث القضية باستغلال منصبها وتقديم الآراء القانونية لمساعدة محامي الطرف الآخر.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في وزارة العدل أطلقوا تحقيقاً داخلياً وأكدوا أنه وقعت بعض المخالفات في القضية، وعليه تمّ صدور قرار بتعويض السيدة السعودية بمبلغ 250 ألف دولار كندي، إلى جانب ايقاف المسؤولة التي تدخلت في القضية عن العمل مؤقتاً؛ حيث يتوقع أن يصدر قرار بفصلها من الوزارة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
01:02 PM

"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة

البداية كانت إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,483

أمرت وزارة العدل الكندية، بتعويض سيدة سعودية مبلغ 250 ألف دولار كندي، بسبب إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها.

وأشار تقرير لصحيفة "لي بريس" الكندية، إلى أن السيدة السعودية تقدمت بشكوى ضد إحدى المسؤولات في وزارة العدل بالتدخل في أحداث القضية باستغلال منصبها وتقديم الآراء القانونية لمساعدة محامي الطرف الآخر.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في وزارة العدل أطلقوا تحقيقاً داخلياً وأكدوا أنه وقعت بعض المخالفات في القضية، وعليه تمّ صدور قرار بتعويض السيدة السعودية بمبلغ 250 ألف دولار كندي، إلى جانب ايقاف المسؤولة التي تدخلت في القضية عن العمل مؤقتاً؛ حيث يتوقع أن يصدر قرار بفصلها من الوزارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,731
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة