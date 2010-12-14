"السفري" مديرًا لجمعية بادر للأجهزة الطبية بجدة

باشر "عايد بن عودة السفري" مهامه كمدير تنفيذي لجمعية بادر للأجهزة الطبية، بعد صدور موافقة مجلس إدارة الجمعية على تعيينه مديرًا تنفيذيًا.

من جهة أخرى، ثمّن "السفري" ثقة مجلس الإدارة لتكليفه بتلك المهمة الغالية والإنسانية لخدمة الوطن وذلك بالوقوف على حاجات المرضى من الأجهزة الطبية، ولتكون الجمعية سببًا وعونًا في تخفيف مصابهم وليعيشوا بسعادة وهناء.