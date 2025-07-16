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تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بكورونا في تونس

فلسطين تسجل 463 إصابة إضافية بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في تونس، 1327 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي للفيروس بتونس، أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 1093 حالة، في حين استقر عدد الوفيات عند 50 حالة.

من جانب أخر، سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7080 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1487 حالة .

فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بكورونا في تونس
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في تونس، 1327 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي للفيروس بتونس، أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 1093 حالة، في حين استقر عدد الوفيات عند 50 حالة.

من جانب أخر، سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7080 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1487 حالة .

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
04:37 PM

تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بكورونا في تونس

فلسطين تسجل 463 إصابة إضافية بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في تونس، 1327 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي للفيروس بتونس، أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 1093 حالة، في حين استقر عدد الوفيات عند 50 حالة.

من جانب أخر، سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7080 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1487 حالة .

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