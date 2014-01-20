النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب اليابان: لن نلجأ للدفاع أمام السعودية.. وسنغلق منافذ الخطورة لديهم

د ب أ : أكد هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، صعوبة مواجهة المنتخب السعودي غدًا الاثنين في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا.

وقال في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأحد: "البطولة وصلت إلى مرحلة مختلفة عن سابقتها بعدما حققنا الفوز في مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات. والجهاز الفني سيعمل على اختيار 11 لاعبًا بدقة من أجل عبور المنتخب السعودي واضعًا نصب عينيه قوة المنافس، وتجاربه في مثل هذه المباريات القوية".

وأضاف: "طريق الوصول إلى ثُمن النهائي لم يكن مفروشًا بالورود كما يتصور البعض؛ إذ خضنا مباريات صعبة مع التأكيد أن مباراة السعودية أقوى من مواجهات دور المجموعات. وسنعمل على منع المنافس من أن يسجل هدف السبق مع وضع الخطة المناسبة لإغلاق مفاتيح لعب الأخضر، وهذا لا يعني أننا سنلجأ إلى الدفاع".

وتابع: "ثقتي كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة بعد المحصلة الإيجابية لنا في دور المجموعات بالفوز في المباريات الثلاث، كما أن خسارة السعودية في آخر مباريات المجموعة ستكون دافعًا قويًّا لهم غدًا الاثنين من أجل عدم الخسارة خلال مباراتين متتاليتين".

وأكد المدرب الياباني تحسُّن اللاعب يويا أوساكو، مشيرًا إلى أن مشاركته في المباراة من عدمها بيد الجهاز الطبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
مدرب اليابان: لن نلجأ للدفاع أمام السعودية.. وسنغلق منافذ الخطورة لديهم
سبق

د ب أ : أكد هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، صعوبة مواجهة المنتخب السعودي غدًا الاثنين في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا.

وقال في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأحد: "البطولة وصلت إلى مرحلة مختلفة عن سابقتها بعدما حققنا الفوز في مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات. والجهاز الفني سيعمل على اختيار 11 لاعبًا بدقة من أجل عبور المنتخب السعودي واضعًا نصب عينيه قوة المنافس، وتجاربه في مثل هذه المباريات القوية".

وأضاف: "طريق الوصول إلى ثُمن النهائي لم يكن مفروشًا بالورود كما يتصور البعض؛ إذ خضنا مباريات صعبة مع التأكيد أن مباراة السعودية أقوى من مواجهات دور المجموعات. وسنعمل على منع المنافس من أن يسجل هدف السبق مع وضع الخطة المناسبة لإغلاق مفاتيح لعب الأخضر، وهذا لا يعني أننا سنلجأ إلى الدفاع".

وتابع: "ثقتي كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة بعد المحصلة الإيجابية لنا في دور المجموعات بالفوز في المباريات الثلاث، كما أن خسارة السعودية في آخر مباريات المجموعة ستكون دافعًا قويًّا لهم غدًا الاثنين من أجل عدم الخسارة خلال مباراتين متتاليتين".

وأكد المدرب الياباني تحسُّن اللاعب يويا أوساكو، مشيرًا إلى أن مشاركته في المباراة من عدمها بيد الجهاز الطبي.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:52 PM

مدرب اليابان: لن نلجأ للدفاع أمام السعودية.. وسنغلق منافذ الخطورة لديهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الشارقة
6
798

د ب أ : أكد هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، صعوبة مواجهة المنتخب السعودي غدًا الاثنين في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا.

وقال في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأحد: "البطولة وصلت إلى مرحلة مختلفة عن سابقتها بعدما حققنا الفوز في مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات. والجهاز الفني سيعمل على اختيار 11 لاعبًا بدقة من أجل عبور المنتخب السعودي واضعًا نصب عينيه قوة المنافس، وتجاربه في مثل هذه المباريات القوية".

وأضاف: "طريق الوصول إلى ثُمن النهائي لم يكن مفروشًا بالورود كما يتصور البعض؛ إذ خضنا مباريات صعبة مع التأكيد أن مباراة السعودية أقوى من مواجهات دور المجموعات. وسنعمل على منع المنافس من أن يسجل هدف السبق مع وضع الخطة المناسبة لإغلاق مفاتيح لعب الأخضر، وهذا لا يعني أننا سنلجأ إلى الدفاع".

وتابع: "ثقتي كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة بعد المحصلة الإيجابية لنا في دور المجموعات بالفوز في المباريات الثلاث، كما أن خسارة السعودية في آخر مباريات المجموعة ستكون دافعًا قويًّا لهم غدًا الاثنين من أجل عدم الخسارة خلال مباراتين متتاليتين".

وأكد المدرب الياباني تحسُّن اللاعب يويا أوساكو، مشيرًا إلى أن مشاركته في المباراة من عدمها بيد الجهاز الطبي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,113
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,503
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,377

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة