اطلعت على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية وعلى أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية

اطلعت على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية وعلى أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية

رصدت هيئة حقوق الإنسان عدداً من الملاحظات خلال زيارات فرقها التفقدية لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة التي شملت تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها وحاجتها إلى كوادر طبية متخصصة.

كما اطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية المقدرة للمجمعات وتطبيق الأنظمة الغذائية المتخصصة ومدى مناسبة الوجبات المقدمة.

وستعمل الهيئة مع جهات الاختصاص لمعالجة جوانب القصور المرصودة.