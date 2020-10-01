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اطلعت على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية وعلى أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية

اطلعت على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية وعلى أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية

رصدت هيئة حقوق الإنسان عدداً من الملاحظات خلال زيارات فرقها التفقدية لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة التي شملت تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها وحاجتها إلى كوادر طبية متخصصة.

كما اطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية المقدرة للمجمعات وتطبيق الأنظمة الغذائية المتخصصة ومدى مناسبة الوجبات المقدمة.

وستعمل الهيئة مع جهات الاختصاص لمعالجة جوانب القصور المرصودة.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اطلعت على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية وعلى أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية
سبق

رصدت هيئة حقوق الإنسان عدداً من الملاحظات خلال زيارات فرقها التفقدية لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة التي شملت تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها وحاجتها إلى كوادر طبية متخصصة.

كما اطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية المقدرة للمجمعات وتطبيق الأنظمة الغذائية المتخصصة ومدى مناسبة الوجبات المقدمة.

وستعمل الهيئة مع جهات الاختصاص لمعالجة جوانب القصور المرصودة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:15 PM

اطلعت على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية وعلى أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية

اطلعت على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية وعلى أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت هيئة حقوق الإنسان عدداً من الملاحظات خلال زيارات فرقها التفقدية لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة التي شملت تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها وحاجتها إلى كوادر طبية متخصصة.

كما اطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية المقدرة للمجمعات وتطبيق الأنظمة الغذائية المتخصصة ومدى مناسبة الوجبات المقدمة.

وستعمل الهيئة مع جهات الاختصاص لمعالجة جوانب القصور المرصودة.

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