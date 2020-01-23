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غرفة الرياض توقّع عدة اتفاقيات خلال المنتدى الاقتصادي

مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية

وقّع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، على هامش منتدى الرياض الاقتصادي، ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية.

ووقّعت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل، ومثّلها في المذكرة الدكتور محمد بن على آل هيازع مدير جامعة الفيصل، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية السعودية، ومثلها سلطان الثعلي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية.

وقد وقّعت الغرفة مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية ومثلها سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي، فيما وقعت مذكرة تفاهم مع مبادرة صون للاستشارات المالية ومثلتها في الاتفاقية خلود بنت صالح الراجحي رئيس مجلس الإدارة.

ووقعت الغرفة مع شركة "ماسك" وهي مبادرة محمد بن إبراهيم السبيعي لدعم الأعمال "عصاميون"، ومثلها في المذكرة صالح بن محمد الحناكي الرئيس التنفيذي لشبركة ماسك، كما وقعت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع شركة "حلم" ومثلها لؤي خالد بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة حلم.

غرفة الرياض منتدى الرياض الاقتصادي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة الرياض توقّع عدة اتفاقيات خلال المنتدى الاقتصادي
سبق

وقّع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، على هامش منتدى الرياض الاقتصادي، ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية.

ووقّعت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل، ومثّلها في المذكرة الدكتور محمد بن على آل هيازع مدير جامعة الفيصل، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية السعودية، ومثلها سلطان الثعلي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية.

وقد وقّعت الغرفة مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية ومثلها سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي، فيما وقعت مذكرة تفاهم مع مبادرة صون للاستشارات المالية ومثلتها في الاتفاقية خلود بنت صالح الراجحي رئيس مجلس الإدارة.

ووقعت الغرفة مع شركة "ماسك" وهي مبادرة محمد بن إبراهيم السبيعي لدعم الأعمال "عصاميون"، ومثلها في المذكرة صالح بن محمد الحناكي الرئيس التنفيذي لشبركة ماسك، كما وقعت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع شركة "حلم" ومثلها لؤي خالد بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة حلم.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:42 PM

غرفة الرياض توقّع عدة اتفاقيات خلال المنتدى الاقتصادي

مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، على هامش منتدى الرياض الاقتصادي، ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية.

ووقّعت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل، ومثّلها في المذكرة الدكتور محمد بن على آل هيازع مدير جامعة الفيصل، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية السعودية، ومثلها سلطان الثعلي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية.

وقد وقّعت الغرفة مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية ومثلها سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي، فيما وقعت مذكرة تفاهم مع مبادرة صون للاستشارات المالية ومثلتها في الاتفاقية خلود بنت صالح الراجحي رئيس مجلس الإدارة.

ووقعت الغرفة مع شركة "ماسك" وهي مبادرة محمد بن إبراهيم السبيعي لدعم الأعمال "عصاميون"، ومثلها في المذكرة صالح بن محمد الحناكي الرئيس التنفيذي لشبركة ماسك، كما وقعت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع شركة "حلم" ومثلها لؤي خالد بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة حلم.

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