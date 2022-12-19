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علوان: باشرنا بلاغات أمطار فيفاء في أوقات قياسية.. والعمل مستمر في الميدان

البلدية استنفرت معداتها لفتح الطرق وإزالة مخلفات السيول وإصلاح أعطال الإنارة

أوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء، المهندس أحمد محمد علوان، لـ"سبق" أن البلدية استنفرت معداتها لفتح الطرق، وإزالة مخلفات سيول الأمطار. وقد تم فتح طريق الثويعي، وطريق المخشمي، والطريق الغربي، والطرق الفرعية الأخرى، وإزالة مخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار.

وأضاف "علوان" بأن البلدية قامت بنزح تجمعات المياه من الطرق الرئيسة والفرعية، كطريق 12 وطريق 8 وطريق السربة وطريق الحزام، وغيرها من الطرق، وتم إغلاق معظم البلاغات الواردة في وقت قياسي ولله الحمد.

وأكد "علوان" أن البلدية تتابع أي مستجدات عبر غرفة العمليات، وفريق الطوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها.

وكانت بلدية محافظة فيفاء قد استنفرت جهودها في فتح الطرق الرئيسة والفرعية، وإزالة الانهيارات ومخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بعد مغرب أمس الأربعاء.

فيما شكلت البلدية فريقًا للطوارئ لمباشرة الانهيارات، واستقبال البلاغات عبر الرقم 940، وفتح الطرق، وإزالة مخلفات سيول الأمطار، وإصلاح أعطال إنارة الشوارع، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

فيفاء رئيس بلدية فيفاء أحمد علوان سيول الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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علوان: باشرنا بلاغات أمطار فيفاء في أوقات قياسية.. والعمل مستمر في الميدان
سبق

أوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء، المهندس أحمد محمد علوان، لـ"سبق" أن البلدية استنفرت معداتها لفتح الطرق، وإزالة مخلفات سيول الأمطار. وقد تم فتح طريق الثويعي، وطريق المخشمي، والطريق الغربي، والطرق الفرعية الأخرى، وإزالة مخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار.

وأضاف "علوان" بأن البلدية قامت بنزح تجمعات المياه من الطرق الرئيسة والفرعية، كطريق 12 وطريق 8 وطريق السربة وطريق الحزام، وغيرها من الطرق، وتم إغلاق معظم البلاغات الواردة في وقت قياسي ولله الحمد.

وأكد "علوان" أن البلدية تتابع أي مستجدات عبر غرفة العمليات، وفريق الطوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها.

وكانت بلدية محافظة فيفاء قد استنفرت جهودها في فتح الطرق الرئيسة والفرعية، وإزالة الانهيارات ومخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بعد مغرب أمس الأربعاء.

فيما شكلت البلدية فريقًا للطوارئ لمباشرة الانهيارات، واستقبال البلاغات عبر الرقم 940، وفتح الطرق، وإزالة مخلفات سيول الأمطار، وإصلاح أعطال إنارة الشوارع، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
01:36 AM

علوان: باشرنا بلاغات أمطار فيفاء في أوقات قياسية.. والعمل مستمر في الميدان

البلدية استنفرت معداتها لفتح الطرق وإزالة مخلفات السيول وإصلاح أعطال الإنارة

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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أوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء، المهندس أحمد محمد علوان، لـ"سبق" أن البلدية استنفرت معداتها لفتح الطرق، وإزالة مخلفات سيول الأمطار. وقد تم فتح طريق الثويعي، وطريق المخشمي، والطريق الغربي، والطرق الفرعية الأخرى، وإزالة مخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار.

وأضاف "علوان" بأن البلدية قامت بنزح تجمعات المياه من الطرق الرئيسة والفرعية، كطريق 12 وطريق 8 وطريق السربة وطريق الحزام، وغيرها من الطرق، وتم إغلاق معظم البلاغات الواردة في وقت قياسي ولله الحمد.

وأكد "علوان" أن البلدية تتابع أي مستجدات عبر غرفة العمليات، وفريق الطوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها.

وكانت بلدية محافظة فيفاء قد استنفرت جهودها في فتح الطرق الرئيسة والفرعية، وإزالة الانهيارات ومخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بعد مغرب أمس الأربعاء.

فيما شكلت البلدية فريقًا للطوارئ لمباشرة الانهيارات، واستقبال البلاغات عبر الرقم 940، وفتح الطرق، وإزالة مخلفات سيول الأمطار، وإصلاح أعطال إنارة الشوارع، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.

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