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أول حالة إصابة بكورونا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة

لمحتجز مكسيكي في سجن في مقاطعة بيرغن

أعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمحتجز مكسيكي الجنسية يبلغ من العمر 31 عامًا.

وقالت الوكالة في بيان اليوم: إن "المعتقل كان قد تم احتجازه في سجن في مقاطعة بيرغن في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، وتم الحجر عليه صحيًّا، ويتلقى حاليًا الرعاية الصحية"؛ مضيفة أنها قررت تعليق الدخول إلى المنشأة، وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثُلثيهم سجلًّا "إجراميًّا".

فيروس كورونا الجديد

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أول حالة إصابة بكورونا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة
سبق

أعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمحتجز مكسيكي الجنسية يبلغ من العمر 31 عامًا.

وقالت الوكالة في بيان اليوم: إن "المعتقل كان قد تم احتجازه في سجن في مقاطعة بيرغن في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، وتم الحجر عليه صحيًّا، ويتلقى حاليًا الرعاية الصحية"؛ مضيفة أنها قررت تعليق الدخول إلى المنشأة، وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثُلثيهم سجلًّا "إجراميًّا".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:22 AM

أول حالة إصابة بكورونا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة

لمحتجز مكسيكي في سجن في مقاطعة بيرغن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمحتجز مكسيكي الجنسية يبلغ من العمر 31 عامًا.

وقالت الوكالة في بيان اليوم: إن "المعتقل كان قد تم احتجازه في سجن في مقاطعة بيرغن في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، وتم الحجر عليه صحيًّا، ويتلقى حاليًا الرعاية الصحية"؛ مضيفة أنها قررت تعليق الدخول إلى المنشأة، وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثُلثيهم سجلًّا "إجراميًّا".

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