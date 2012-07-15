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"أمانة مكة" تحدّد اشتراطات الذبح في العيد وأيام التشريق

رخصة سارية وتوافر طبيب وتهيئة الموقع وشبكة التصريف

حدّدت أمانة العاصمة المقدّسة شروطاً لقيام المطابخ الأهلية بالذبح، وشدّدت على ضرورة استيفائها قبل قيامها بذبح الأغنام في يوم العيد وخلال أيّام التشريق.

وأكّد أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، ووجود طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل الذبح وبعده، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توافر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ، وتهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة، إضافة إلى أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

وشدّد القويحص؛ على ضرورة التزام هذه المطابخ بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص بالذبح، موجهاً بالقيام بجولات رقابية ميدانية للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وتعبئة التقرير اليومي عن المطابخ مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لأهالي مكة المكرّمة وزوّار بيت الله الحرام .

وكان القويحص؛ قد وجّه بإغلاق صالة الذبح المخصّصة للأهالي بمسلخ الكعكية بمكة المكرّمة؛ اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، بعد أن هيّأت أمانة العاصمة المقدّسة مسلخَي (العكيشية والمعيصم)، وقامت بتطويرهما ورفع كفاءة العمل بهما استعداداً لموسم الحج، حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 59504 رؤوس في اليوم، مبيناً أن السماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، رغبةً في التخفيف عن المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، من خلال توافر عدد من الخيارات المناسبة.

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"أمانة مكة" تحدّد اشتراطات الذبح في العيد وأيام التشريق
سبق

حدّدت أمانة العاصمة المقدّسة شروطاً لقيام المطابخ الأهلية بالذبح، وشدّدت على ضرورة استيفائها قبل قيامها بذبح الأغنام في يوم العيد وخلال أيّام التشريق.

وأكّد أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، ووجود طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل الذبح وبعده، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توافر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ، وتهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة، إضافة إلى أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

وشدّد القويحص؛ على ضرورة التزام هذه المطابخ بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص بالذبح، موجهاً بالقيام بجولات رقابية ميدانية للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وتعبئة التقرير اليومي عن المطابخ مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لأهالي مكة المكرّمة وزوّار بيت الله الحرام .

وكان القويحص؛ قد وجّه بإغلاق صالة الذبح المخصّصة للأهالي بمسلخ الكعكية بمكة المكرّمة؛ اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، بعد أن هيّأت أمانة العاصمة المقدّسة مسلخَي (العكيشية والمعيصم)، وقامت بتطويرهما ورفع كفاءة العمل بهما استعداداً لموسم الحج، حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 59504 رؤوس في اليوم، مبيناً أن السماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، رغبةً في التخفيف عن المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، من خلال توافر عدد من الخيارات المناسبة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
10:24 AM

"أمانة مكة" تحدّد اشتراطات الذبح في العيد وأيام التشريق

رخصة سارية وتوافر طبيب وتهيئة الموقع وشبكة التصريف

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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حدّدت أمانة العاصمة المقدّسة شروطاً لقيام المطابخ الأهلية بالذبح، وشدّدت على ضرورة استيفائها قبل قيامها بذبح الأغنام في يوم العيد وخلال أيّام التشريق.

وأكّد أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، ووجود طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل الذبح وبعده، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توافر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ، وتهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة، إضافة إلى أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

وشدّد القويحص؛ على ضرورة التزام هذه المطابخ بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص بالذبح، موجهاً بالقيام بجولات رقابية ميدانية للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وتعبئة التقرير اليومي عن المطابخ مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لأهالي مكة المكرّمة وزوّار بيت الله الحرام .

وكان القويحص؛ قد وجّه بإغلاق صالة الذبح المخصّصة للأهالي بمسلخ الكعكية بمكة المكرّمة؛ اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، بعد أن هيّأت أمانة العاصمة المقدّسة مسلخَي (العكيشية والمعيصم)، وقامت بتطويرهما ورفع كفاءة العمل بهما استعداداً لموسم الحج، حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 59504 رؤوس في اليوم، مبيناً أن السماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، رغبةً في التخفيف عن المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، من خلال توافر عدد من الخيارات المناسبة.

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