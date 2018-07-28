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"الزهراني" إلى رتبة "رائد" بشرطة بلجرشي

احتفل الرائد حاتم الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد" في شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

"سبق" تبارك للرائد "الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.

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"الزهراني" إلى رتبة "رائد" بشرطة بلجرشي
سبق

احتفل الرائد حاتم الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد" في شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

"سبق" تبارك للرائد "الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:23 PM

"الزهراني" إلى رتبة "رائد" بشرطة بلجرشي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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احتفل الرائد حاتم الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد" في شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

"سبق" تبارك للرائد "الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.

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