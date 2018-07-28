"الزهراني" إلى رتبة "رائد" بشرطة بلجرشي

احتفل الرائد حاتم الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد" في شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.
"سبق" تبارك للرائد "الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل الرائد حاتم الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد" في شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.
"سبق" تبارك للرائد "الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل الرائد حاتم الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد" في شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.
"سبق" تبارك للرائد "الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل الرائد حاتم الزهراني بصدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد" في شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.
"سبق" تبارك للرائد "الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.