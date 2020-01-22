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"السليمان": بالأرقام.. النساء السائقات أقلّ حوادث وأكثر التزامًا بقواعد المرور!

قال: شهادة حسن قيادة وسير لهن

بأرقام الإحصائيات، يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن النساء السائقات أقلّ ارتكابًا لحوادث السير وأكثر التزامًا بقواعد المرور! وذلك اعتمادًا على إحصائيات كشفتها شركة "نجم" المعنيّة بمباشرة حوادث السير.

شهادة حسن قيادة وسير
وفي مقاله "شهادة للمرأة (السائقة)!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "منح الرئيس التنفيذي لشركة (نجم) المعنية بمباشرة حوادث السير د. محمد السليمان، شهادة حسن قيادة وسير للسائقات، وكشف بأرقام الإحصائيات أنهنّ أقلّ حوادث وأكثر التزامًا بقواعد السير!".

المرأة أكثر انضباطًا
ويعلّق السليمان قائلًا: "في الحقيقة النسب التي كشفها السليمان منسجمة مع الإحصاءات العالمية؛ فالمرأة عمومًا أكثر انضباطًا بأنظمة السير، وأقلّ ارتكابًا للمخالفات والحوادث، وطبيعة المرأة الأكثر مسالمة وهدوءًا من الرجل في الغالب تعطيها أفضلية ليس في إحصاءات مخالفات وحوادث السير وحسب، بل حتى في سجلات قضايا العنف وارتكاب الجرائم عمومًا!".

لكن نسب الحوادث مرتفعة
ويستدرك السليمان لافتًا إلى أن نسب الحوادث مرتفعة بالمملكة، ويقول: "على كل حال، الأهم ليس التمييز بين نسب التزام الرجل والمرأة في السياقة، بل في نسب الحوادث التي تهدّد السلامة البشرية والمخالفات التي تهدّد السلامة المرورية؛ فالحوادث والمخالفات لا تفرق بين الرجال والنساء، وعندما تقع فإن ضحاياها يتجاوزون السائقين فهم الركاب المرافقون، والراجلون العابرون!.. المؤسف أن لدينا نسبًا عالية من المخالفات والحوادث، ورغم تشديد العقوبات والغرامات إلا أن نسب الحوادث والمخالفات لم تنخفض كثيرًا؛ مما يؤكد أن الحاجة ليست للقوانين الصارمة وحسب، بل للعين الرقيبة التي تعمل على تطبيقها، والتزام السائقين بأنظمة السير!".

الحزم في تطبيق القانون
وينهي السليمان مطالبًا بالحزم في تطبيق قوانين المرور، ويقول: "فقد أثبتت التجربة أن الحزم في تطبيق القوانين يلعب دورًا أساسيًّا في الالتزام بها في معظم المجتمعات، وليس الوعي المجتمعي وحده، وفي حالة السير في الشوارع فإن الوعي وحده لن يحمي السائقين الملتزمين بقواعد السير من خطر غير الملتزمين، بل القانون ورجل القانون!".

خالد السليمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السليمان": بالأرقام.. النساء السائقات أقلّ حوادث وأكثر التزامًا بقواعد المرور!
سبق

بأرقام الإحصائيات، يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن النساء السائقات أقلّ ارتكابًا لحوادث السير وأكثر التزامًا بقواعد المرور! وذلك اعتمادًا على إحصائيات كشفتها شركة "نجم" المعنيّة بمباشرة حوادث السير.

شهادة حسن قيادة وسير
وفي مقاله "شهادة للمرأة (السائقة)!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "منح الرئيس التنفيذي لشركة (نجم) المعنية بمباشرة حوادث السير د. محمد السليمان، شهادة حسن قيادة وسير للسائقات، وكشف بأرقام الإحصائيات أنهنّ أقلّ حوادث وأكثر التزامًا بقواعد السير!".

المرأة أكثر انضباطًا
ويعلّق السليمان قائلًا: "في الحقيقة النسب التي كشفها السليمان منسجمة مع الإحصاءات العالمية؛ فالمرأة عمومًا أكثر انضباطًا بأنظمة السير، وأقلّ ارتكابًا للمخالفات والحوادث، وطبيعة المرأة الأكثر مسالمة وهدوءًا من الرجل في الغالب تعطيها أفضلية ليس في إحصاءات مخالفات وحوادث السير وحسب، بل حتى في سجلات قضايا العنف وارتكاب الجرائم عمومًا!".

لكن نسب الحوادث مرتفعة
ويستدرك السليمان لافتًا إلى أن نسب الحوادث مرتفعة بالمملكة، ويقول: "على كل حال، الأهم ليس التمييز بين نسب التزام الرجل والمرأة في السياقة، بل في نسب الحوادث التي تهدّد السلامة البشرية والمخالفات التي تهدّد السلامة المرورية؛ فالحوادث والمخالفات لا تفرق بين الرجال والنساء، وعندما تقع فإن ضحاياها يتجاوزون السائقين فهم الركاب المرافقون، والراجلون العابرون!.. المؤسف أن لدينا نسبًا عالية من المخالفات والحوادث، ورغم تشديد العقوبات والغرامات إلا أن نسب الحوادث والمخالفات لم تنخفض كثيرًا؛ مما يؤكد أن الحاجة ليست للقوانين الصارمة وحسب، بل للعين الرقيبة التي تعمل على تطبيقها، والتزام السائقين بأنظمة السير!".

الحزم في تطبيق القانون
وينهي السليمان مطالبًا بالحزم في تطبيق قوانين المرور، ويقول: "فقد أثبتت التجربة أن الحزم في تطبيق القوانين يلعب دورًا أساسيًّا في الالتزام بها في معظم المجتمعات، وليس الوعي المجتمعي وحده، وفي حالة السير في الشوارع فإن الوعي وحده لن يحمي السائقين الملتزمين بقواعد السير من خطر غير الملتزمين، بل القانون ورجل القانون!".

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
06:16 PM

"السليمان": بالأرقام.. النساء السائقات أقلّ حوادث وأكثر التزامًا بقواعد المرور!

قال: شهادة حسن قيادة وسير لهن

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
1,057

بأرقام الإحصائيات، يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن النساء السائقات أقلّ ارتكابًا لحوادث السير وأكثر التزامًا بقواعد المرور! وذلك اعتمادًا على إحصائيات كشفتها شركة "نجم" المعنيّة بمباشرة حوادث السير.

شهادة حسن قيادة وسير
وفي مقاله "شهادة للمرأة (السائقة)!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "منح الرئيس التنفيذي لشركة (نجم) المعنية بمباشرة حوادث السير د. محمد السليمان، شهادة حسن قيادة وسير للسائقات، وكشف بأرقام الإحصائيات أنهنّ أقلّ حوادث وأكثر التزامًا بقواعد السير!".

المرأة أكثر انضباطًا
ويعلّق السليمان قائلًا: "في الحقيقة النسب التي كشفها السليمان منسجمة مع الإحصاءات العالمية؛ فالمرأة عمومًا أكثر انضباطًا بأنظمة السير، وأقلّ ارتكابًا للمخالفات والحوادث، وطبيعة المرأة الأكثر مسالمة وهدوءًا من الرجل في الغالب تعطيها أفضلية ليس في إحصاءات مخالفات وحوادث السير وحسب، بل حتى في سجلات قضايا العنف وارتكاب الجرائم عمومًا!".

لكن نسب الحوادث مرتفعة
ويستدرك السليمان لافتًا إلى أن نسب الحوادث مرتفعة بالمملكة، ويقول: "على كل حال، الأهم ليس التمييز بين نسب التزام الرجل والمرأة في السياقة، بل في نسب الحوادث التي تهدّد السلامة البشرية والمخالفات التي تهدّد السلامة المرورية؛ فالحوادث والمخالفات لا تفرق بين الرجال والنساء، وعندما تقع فإن ضحاياها يتجاوزون السائقين فهم الركاب المرافقون، والراجلون العابرون!.. المؤسف أن لدينا نسبًا عالية من المخالفات والحوادث، ورغم تشديد العقوبات والغرامات إلا أن نسب الحوادث والمخالفات لم تنخفض كثيرًا؛ مما يؤكد أن الحاجة ليست للقوانين الصارمة وحسب، بل للعين الرقيبة التي تعمل على تطبيقها، والتزام السائقين بأنظمة السير!".

الحزم في تطبيق القانون
وينهي السليمان مطالبًا بالحزم في تطبيق قوانين المرور، ويقول: "فقد أثبتت التجربة أن الحزم في تطبيق القوانين يلعب دورًا أساسيًّا في الالتزام بها في معظم المجتمعات، وليس الوعي المجتمعي وحده، وفي حالة السير في الشوارع فإن الوعي وحده لن يحمي السائقين الملتزمين بقواعد السير من خطر غير الملتزمين، بل القانون ورجل القانون!".

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