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تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا

ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير  إلى 48.88 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ظل متابعة البيانات الإيجابية حول لقاح "كورونا" المرتقب ومخزونات النفط في الولايات المتحدة إذ سجلت تراجعاً مفاجئاً في الأسبوع الماضي.

وقال "سيتي جروب" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" إن الأخبار المشجعة بشأن نتائج اللقاح تنحي جانباً المخاوف المرتبطة باستمرار تدابير احتواء الفيروس، ورغم ذلك حذر من أنه لا يمكن استبعاد ارتداد أسعار الخام وسط حدوث تعاف ضعيف في مستويات الطلب على المدى المتوسط.

ورغم الأنباء الإيجابية حول لقاح "كورونا" فإن الإصابات الجديدة لا تزال في ارتفاع، إذ سجلت الولايات المتحدة 2.3 مليون إصابة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.6% إلى 48.88 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.5% مسجلة 45.92 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ظل متابعة البيانات الإيجابية حول لقاح "كورونا" المرتقب ومخزونات النفط في الولايات المتحدة إذ سجلت تراجعاً مفاجئاً في الأسبوع الماضي.

وقال "سيتي جروب" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" إن الأخبار المشجعة بشأن نتائج اللقاح تنحي جانباً المخاوف المرتبطة باستمرار تدابير احتواء الفيروس، ورغم ذلك حذر من أنه لا يمكن استبعاد ارتداد أسعار الخام وسط حدوث تعاف ضعيف في مستويات الطلب على المدى المتوسط.

ورغم الأنباء الإيجابية حول لقاح "كورونا" فإن الإصابات الجديدة لا تزال في ارتفاع، إذ سجلت الولايات المتحدة 2.3 مليون إصابة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.6% إلى 48.88 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.5% مسجلة 45.92 دولار للبرميل.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
01:39 PM

تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا

ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير  إلى 48.88 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ظل متابعة البيانات الإيجابية حول لقاح "كورونا" المرتقب ومخزونات النفط في الولايات المتحدة إذ سجلت تراجعاً مفاجئاً في الأسبوع الماضي.

وقال "سيتي جروب" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" إن الأخبار المشجعة بشأن نتائج اللقاح تنحي جانباً المخاوف المرتبطة باستمرار تدابير احتواء الفيروس، ورغم ذلك حذر من أنه لا يمكن استبعاد ارتداد أسعار الخام وسط حدوث تعاف ضعيف في مستويات الطلب على المدى المتوسط.

ورغم الأنباء الإيجابية حول لقاح "كورونا" فإن الإصابات الجديدة لا تزال في ارتفاع، إذ سجلت الولايات المتحدة 2.3 مليون إصابة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.6% إلى 48.88 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.5% مسجلة 45.92 دولار للبرميل.

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