هروب واصطدام بدورية.. القبض على حدثيْن بمكة رفضا التوقف لرجال الأمن

تعمّدا الفِرار بسيارتهما من نقاط عدة بالشرائع فتمّ إغلاق الطريق وتضييق الخناق عليهما

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة، صباح اليوم، من الإطاحة بقائد مركبة؛ تعمّد الفِرار من عدة نقاط أمنية ثابتة، والاصطدام بدورية أمنية بعد أن تمّ إغلاق الطريق أمامه وتضييق الخناق عليه.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن مركبة من نوع كامري رفض سائقها التوقف في عدة نقاط أمنية ثابتة بالشرائع- شرقي مكة، ولاذ بالفرار صباح اليوم.

وبعد تطويق ومتابعة من الجهات الأمنية تمكّن رجال الأمن من الإطاحة به وبرفقته شخصٌ آخر على طريق الشرائع - السيل.

وبحسب المعلومات، فإن قائد المركبة الذي لاذ بالفِرار، وبعد تضييق الخناق عليه وإغلاق الطريق أمامه قام بالاصطدام بدورية أمنية محاولاً الفرار.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد السيارة؛ حدث وبرفقته حدث آخر، وتمّ تسليمهما إلى شرطة الشرائع لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.