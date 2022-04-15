النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هروب واصطدام بدورية.. القبض على حدثيْن بمكة رفضا التوقف لرجال الأمن

تعمّدا الفِرار بسيارتهما من نقاط عدة بالشرائع فتمّ إغلاق الطريق وتضييق الخناق عليهما

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة، صباح اليوم، من الإطاحة بقائد مركبة؛ تعمّد الفِرار من عدة نقاط أمنية ثابتة، والاصطدام بدورية أمنية بعد أن تمّ إغلاق الطريق أمامه وتضييق الخناق عليه.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن مركبة من نوع كامري رفض سائقها التوقف في عدة نقاط أمنية ثابتة بالشرائع- شرقي مكة، ولاذ بالفرار صباح اليوم.

وبعد تطويق ومتابعة من الجهات الأمنية تمكّن رجال الأمن من الإطاحة به وبرفقته شخصٌ آخر على طريق الشرائع - السيل.

وبحسب المعلومات، فإن قائد المركبة الذي لاذ بالفِرار، وبعد تضييق الخناق عليه وإغلاق الطريق أمامه قام بالاصطدام بدورية أمنية محاولاً الفرار.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد السيارة؛ حدث وبرفقته حدث آخر، وتمّ تسليمهما إلى شرطة الشرائع لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

الجهات الأمنية مكة المكرّمة نقاط أمنية ثابتة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هروب واصطدام بدورية.. القبض على حدثيْن بمكة رفضا التوقف لرجال الأمن
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة، صباح اليوم، من الإطاحة بقائد مركبة؛ تعمّد الفِرار من عدة نقاط أمنية ثابتة، والاصطدام بدورية أمنية بعد أن تمّ إغلاق الطريق أمامه وتضييق الخناق عليه.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن مركبة من نوع كامري رفض سائقها التوقف في عدة نقاط أمنية ثابتة بالشرائع- شرقي مكة، ولاذ بالفرار صباح اليوم.

وبعد تطويق ومتابعة من الجهات الأمنية تمكّن رجال الأمن من الإطاحة به وبرفقته شخصٌ آخر على طريق الشرائع - السيل.

وبحسب المعلومات، فإن قائد المركبة الذي لاذ بالفِرار، وبعد تضييق الخناق عليه وإغلاق الطريق أمامه قام بالاصطدام بدورية أمنية محاولاً الفرار.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد السيارة؛ حدث وبرفقته حدث آخر، وتمّ تسليمهما إلى شرطة الشرائع لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:32 PM

هروب واصطدام بدورية.. القبض على حدثيْن بمكة رفضا التوقف لرجال الأمن

تعمّدا الفِرار بسيارتهما من نقاط عدة بالشرائع فتمّ إغلاق الطريق وتضييق الخناق عليهما

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
9,138

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة، صباح اليوم، من الإطاحة بقائد مركبة؛ تعمّد الفِرار من عدة نقاط أمنية ثابتة، والاصطدام بدورية أمنية بعد أن تمّ إغلاق الطريق أمامه وتضييق الخناق عليه.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن مركبة من نوع كامري رفض سائقها التوقف في عدة نقاط أمنية ثابتة بالشرائع- شرقي مكة، ولاذ بالفرار صباح اليوم.

وبعد تطويق ومتابعة من الجهات الأمنية تمكّن رجال الأمن من الإطاحة به وبرفقته شخصٌ آخر على طريق الشرائع - السيل.

وبحسب المعلومات، فإن قائد المركبة الذي لاذ بالفِرار، وبعد تضييق الخناق عليه وإغلاق الطريق أمامه قام بالاصطدام بدورية أمنية محاولاً الفرار.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد السيارة؛ حدث وبرفقته حدث آخر، وتمّ تسليمهما إلى شرطة الشرائع لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,242
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,543
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,102
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,288

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة